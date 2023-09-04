"Уже не дети": Как сейчас выглядят легендарные участники "Голоса", которых мы запомнили малышами

1 сентября, прямо в День знаний, состоялась премьера нового — 11-го сезона — популярного шоу талантов "Голос" с названием "Уже не дети". Звёздное жюри, в составе которого оказались Егор Крид, Дима Билан, Полина Гагарина и Пелагея, всё так же проводят "слепые" прослушивания, на слух определяя неподдельные таланты. Но новый сезон "Голоса" оказался особенным, потому что наравне с новыми лицами выступают в нём победители и участники прошедших сезонов "Голос. Дети". Кто и как изменился, кого показали в первом выпуске нового проекта, смотрим вместе.

Победительница "Голос. Дети" первого сезона Алиса Кожикина

Как сегодня выглядит Алиса Кожикина, которая победила в первом сезоне шоу "Голос. Дети". Фото © YouTube / The Voice Kids Russia / "Голос. Дети" / EtoGolos

Юная звёздочка, загоревшаяся в 2014 году в первом сезоне "Голос. Дети". На тот момент Алисе Кожикиной было всего 11 лет. Сегодня талантливой и повзрослевшей красавице уже 20 — как быстро летит время! Все запомнили Алису малышкой, одержавшей победу в первом сезоне детского "Голоса". А в новом "Уже не дети" на сцену поднялась статная девушка. Интересно, получится ли победить снова?

Матвей Семишкур участвовал во втором сезоне "Голос. Дети"

Ещё одним знакомым исполнителем, которого узнали самые преданные поклонники детского "Голоса", оказался Матвей Семишкур. Во втором сезоне легендарного шоу талантов мальчику не удалось занять призового места, хотя его наставница Пелагея возлагала на юного артиста большие надежды. Но всё же Матвей решился попытать счастья и снова оказался на сцене в 2023 году проекта "Голос. Уже не дети". Сегодня молодому человеку уже 21 год.

Как изменилась победительница четвёртого сезона "Голос. Дети" Елизавета Качурак

Елизавета Качурак и другие победители детского "Голоса": как выглядят в 2023 году. Фото © YouTube / The Voice Kids Russia / "Голос. Дети" / EtoGolos

В 2017 году под кураторством Димы Билана победу в четвёртом сезоне шоу "Голос. Дети" одержала яркая и талантливая девочка Елизавета Качурак. Тогда 13-летняя Лиза приехала на конкурс из городка Калач-на-Дону, который находится в Волгоградской области. Сейчас талантливой артистке, решившей попытать удачу во второй раз и посоревноваться за звание неподдельного таланта, уже 19 лет. Интересно, получится ли у Елизаветы Качурак повторить свою историю успеха?

Анастасия Гладилина участвовала в пятом сезоне шоу "Голос. Дети"

Какая сегодня Анастасия Гладилина, которая пришла в "Голос. Уже не дети". Фото © YouTube / The Voice Kids Russia / "Голос. Дети" / EtoGolos

В первый раз Анастасия Гладилина приехала на конкурс в 2016 году, но тогда на "слепых" прослушиваниях в третьем сезоне "Голоса. Дети" к ней из жюри так никто и не повернулся. Но талантливая звёздочка из Брянска не отчаялась, подтянула свои умения и попытала удачу снова — уже в пятом сезоне шоу талантов. В тот раз к 13-летней певице повернулись все красные кресла судей. В итоге Настя выбрала команду Валерия Меладзе, но победительницей пятого сезона не стала. И вот в третий раз попытаться занять первое место в шоу "Голос. Уже не дети" Настя Гладилина решила в возрасте 18 лет. Хочется сказать только одно: удачи, Анастасия!

Кто такой Иван Кургалин из седьмого сезона проекта "Голос. Дети"

Творческий путь мальчика начался ещё в десятилетнем возрасте. Кургалина помимо "Голоса" можно было увидеть в таких шоу, как "Детский голос Великого Новгорода – 2016", "Звёздное событие", "Время талантов", "Золотая ладья", "Битва талантов", а также до детского "Голоса" он выступал на "Новой волне – 2019". Ваня прославился ещё больше после феерического появления в седьмом сезоне шоу "Голос. Дети". В шляпе и с гитарой, выступая с композицией "Слишком влюблён" группы "Нервы", угодил судьям и попал в команду Басты. И хотя вышел в финал, победить не смог. А в новом сезоне "Голос. Уже не дети" получится?

Алиса Трифонова — что известно об участнице из восьмого сезона "Голос. Дети"

Какими скандалами уже отличились выросшие участники детского "Голоса" в новом сезоне 2023 года? Фото © YouTube / The Voice Kids Russia / "Голос. Дети" / EtoGolos