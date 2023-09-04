10 котиков, которые включили режим охотника, и до нападения осталось 3, 2, 1...

Фото © Reddit / EarlNeonCog

"Ему нужна твоя душа!.. Пожалуйста?" — Its_SubjectA1.

Фото © Reddit / Its_SubjectA1

Фото © Reddit / 24joey24

"Теперь это его кровать", — ashbashley3.

Фото © Reddit / ashbashley3

Фото © Reddit / angusbeef4

"А он и не подозревает, откуда на него готовится нападение", — Tutuzilla.

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"К нам залетел мотылёк. Это охотничья морда моего кота", — fuckballls.

Фото © Reddit / fuckballls

"Повезло, что удалось сфотографировать её до того, как она выскочила из коробки и напала на камеру", — ik3gdvip.

Фото © Reddit / ik3gdvip

"Это она так охотиться собралась. Судя по всему, нам должно быть очень страшно", — delemil.

Фото © Reddit / delemil

"Это мой кот. Иногда у него случается то, что мы называем кошачьим безумием", — mgweatherman08.