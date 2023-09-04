10 котиков, которые включили режим охотника, и до нападения осталось 3, 2, 1...
Любой кошатник знает, что, когда питомцы включают режим охотника, их превосходство на поле боя неоспоримо. И вот десять пушистиков, готовящихся к нападению. И вы точно не устоите в схватке… с их очарованием.
"Маленькие лапки-царапки", — EarlNeonCog.
Фото © Reddit / EarlNeonCog
"Ему нужна твоя душа!.. Пожалуйста?" — Its_SubjectA1.
Фото © Reddit / Its_SubjectA1
"Бойтесь меня, людишки!" — 24joey24.
Фото © Reddit / 24joey24
"Теперь это его кровать", — ashbashley3.
Фото © Reddit / ashbashley3
"А ну-ка отдай! А то..." — angusbeef4.
Фото © Reddit / angusbeef4
"А он и не подозревает, откуда на него готовится нападение", — Tutuzilla.
Фото © Reddit / Tutuzilla
"К нам залетел мотылёк. Это охотничья морда моего кота", — fuckballls.
Фото © Reddit / fuckballls
"Повезло, что удалось сфотографировать её до того, как она выскочила из коробки и напала на камеру", — ik3gdvip.
Фото © Reddit / ik3gdvip
"Это она так охотиться собралась. Судя по всему, нам должно быть очень страшно", — delemil.
Фото © Reddit / delemil
"Это мой кот. Иногда у него случается то, что мы называем кошачьим безумием", — mgweatherman08.
Фото © Reddit / mgweatherman08
Животные/ домашние питомцы
Reddit / delemil