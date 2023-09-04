Пленный боец ВСУ объяснил, почему по Киеву опасно ходить в военной форме

Военные в Киеве стараются не выходить на улицу в форме, чтобы "не получить по голове". Как сообщил РИА "Новости" пленный боец ВСУ, всё из-за того, что киевляне могут принять их за сотрудников военкомата.

"Примерно полтора месяца назад был в городе Киеве. Ходим только в гражданке, я даже в военкомат ходил в гражданской одежде. Потому что я боюсь, чтоб кто-то бутылкой не огрел, подумают, что повестку несу", — рассказал собеседник издания.

Также пленный заявил, что форму в городе носить стыдно из-за тех людей, которые работают в военкоматах и устанавливают фиксированную цену на те или иные услуги. В частности, они помогают гражданам призывного возраста "откосить" от армии.