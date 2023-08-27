Родственники пленных пограничников ВСУ провели митинг в центре Киева

Акция прошла на майдане Независимости. Её провели родные пограничников Мариуполя, которые попали в плен в прошлом году. Организаторы хотели обратить внимание киевских властей на тех, кто "почти полтысячи дней и ночей в плену".

Ранее Лайф писал о том, что пленённый боец ВСУ рассказал о насильной мобилизации на Украине, американской подготовке, а также недостаточном вооружении украинской армии. Кроме того, пленник оценил профессионализм военных России на пять с плюсом из пяти. И поблагодарил бойцов ВС РФ за то, что благодаря их действиям он сейчас находится в безопасности, а не сидит в блиндаже под свирепыми артиллерийскими обстрелами.