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27 августа, 14:52

Родственники пленных пограничников ВСУ провели митинг в центре Киева

<p>Родственники пленных пограничников ВСУ провели митинг в центре Киева. Обложка © T.me / "РБК-Украина"</p>

Родственники пленных пограничников ВСУ провели митинг в центре Киева. Обложка © T.me / "РБК-Украина"

В Киеве прошёл митинг, на котором несколько сотен родственников пленных военнослужащих ВСУ потребовали освободить их. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Акция прошла на майдане Независимости. Её провели родные пограничников Мариуполя, которые попали в плен в прошлом году. Организаторы хотели обратить внимание киевских властей на тех, кто "почти полтысячи дней и ночей в плену".

Пленный боец ВСУ: На Украине уже не осталось мужчин, люди хотят мира

Пленный боец ВСУ: На Украине уже не осталось мужчин, люди хотят мира

Ранее Лайф писал о том, что пленённый боец ВСУ рассказал о насильной мобилизации на Украине, американской подготовке, а также недостаточном вооружении украинской армии. Кроме того, пленник оценил профессионализм военных России на пять с плюсом из пяти. И поблагодарил бойцов ВС РФ за то, что благодаря их действиям он сейчас находится в безопасности, а не сидит в блиндаже под свирепыми артиллерийскими обстрелами.

Илья Суриков
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