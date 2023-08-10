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Регион
Опубликовано 10 августа 2023, 07:21
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Пленный боец ВСУ: На Украине уже не осталось мужчин, люди хотят мира

На Украине уже практически не осталось мужчин, чтобы идти на фронт, — те, у кого были деньги, сбежали за границу. А оставшиеся украинцы хотят мира. Об этом рассказал военный ВСУ Юрий Романюк, попавший в плен в начале августа в ходе боёв за Старомайорское в ДНР.

"На Украине люди не хотят воевать. Люди хотят мира. С кем воевать? С Россией воевать? Как перемочь большую ядерную державу? Ну, будут с Запада давать оружие — толку с этого? Ну, будут убивать до конца…" — заявил Романюк РИА "Новости".

По его словам, на Украине почти не осталось мужчин — у кого были деньги, те уехали за границу, поэтому Киев вынужден мобилизовывать возрастных и больных. Как говорит боец, "ещё месяц-два — всё, никого не будет".

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Сам он признался, что много лет работал сварщиком в России и его никогда никто не обижал.

"Приеду из дома, ребята спрашивали: "Слушай, Юра, наркотики есть?". Я говорю: "Не понял?" — "Ну сало есть? Сало есть?". Вот такое было отношение. Россия, Украина — все были вместе", — вспоминает Романюк.

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А ранее другой пленный украинский военный, командир отделения Василий Палий заявил, что контрнаступление ВСУ фактически провалилось. Разведка, по его словам, в украинской армии существует только на бумаге, а батальоны посылают как на убой.

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Getty Images / Paula Bronstein

Александра Вишнякова
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