Пленный боец ВСУ: На Украине уже не осталось мужчин, люди хотят мира

На Украине уже практически не осталось мужчин, чтобы идти на фронт, — те, у кого были деньги, сбежали за границу. А оставшиеся украинцы хотят мира. Об этом рассказал военный ВСУ Юрий Романюк, попавший в плен в начале августа в ходе боёв за Старомайорское в ДНР.

"На Украине люди не хотят воевать. Люди хотят мира. С кем воевать? С Россией воевать? Как перемочь большую ядерную державу? Ну, будут с Запада давать оружие — толку с этого? Ну, будут убивать до конца…" — заявил Романюк РИА "Новости".

По его словам, на Украине почти не осталось мужчин — у кого были деньги, те уехали за границу, поэтому Киев вынужден мобилизовывать возрастных и больных. Как говорит боец, "ещё месяц-два — всё, никого не будет".

Сам он признался, что много лет работал сварщиком в России и его никогда никто не обижал.

"Приеду из дома, ребята спрашивали: "Слушай, Юра, наркотики есть?". Я говорю: "Не понял?" — "Ну сало есть? Сало есть?". Вот такое было отношение. Россия, Украина — все были вместе", — вспоминает Романюк.