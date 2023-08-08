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Регион
Опубликовано 8 августа 2023, 04:50
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Пленный разведчик ВСУ заявил о провале контрнаступления

Взятый в плен украинский разведчик, командир отделения Василий Палий заявил, что контрнаступление ВСУ фактически провалилось. Его слова приводит РИА "Новости". Как отметил военный, оно развивалось очень медленно.

"Если за месяц наступление составило четыре или пять километров, то это не контрнаступ, а я не знаю что. И положить столько народу... Говорили, что прём тупо в лоб. Батальоны посылают как на убой", — сказал Палий.

Разведка, по словам военнопленного, в украинской армии существует только на бумаге, а он сам не понимал своих задач.

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А ранее украинский военный пожаловался, что солдаты узнают о контрнаступлении из TikTok. По словам военнопленного Ярослава Миронюка, никто не знает о его целях, в результате чего солдаты действуют в полной неопределённости и попадают в плен.

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t.me / Генеральний штаб ЗСУ

Артур Лапсаков
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