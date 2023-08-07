Украинский военный пожаловался, что солдаты узнают о контрнаступлении из TikTok

Командование ВСУ совсем ничего не рассказывает украинским солдатам о так называемом контрнаступлении. Им приходится узнавать о нём из TikTok. Об этом рассказал украинский военнопленный Ярослав Миронюк.

"Командиры ничего не рассказывают. Кто-то говорит, что уже началось [контрнаступление], а кто-то — что не началось. <...> Только телевидение (сообщает. — Прим. Лайфа), что будет контрнаступ, и TikTok", — приводит его слова РИА "Новости".

Вместе с тем военнопленный отметил, что никто не знает о целях контрнаступления, в результате чего солдаты действуют в полной неопределённости и попадают в плен. По словам Миронюка, его подразделение должны были сменить в районе Старомайорского в ДНР спустя три дня, однако этого не случилось. Причём еда у них закончилась уже в первый же день, а потом не было даже воды. А когда военные услышали обстрелы ВС РФ, решили выйти и сдаться.