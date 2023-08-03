Британская разведка обвинила траву, кусты и деревья в медленном наступлении ВСУ
Британская разведка нашла неожиданное препятствие контрнаступлению ВСУ: оказывается, это сорняки, кустарники и мелкие деревья.
"Преимущественно пахотные земли в зоне боевых действий уже 18 месяцев не обрабатываются, поэтому, а также из-за тёплого и влажного лета там активно разрастаются сорняки", — говорится в публикации разведки в Twitter.
Также, по её мнению, растительность становится укрытием для российских оборонительных позиций и затрудняет обезвреживание минных полей.
Напомним, контрнаступление, которое широко анонсировали украинские и западные СМИ на протяжении нескольких месяцев, началось 4 июня. Однако, несмотря на громкие заявления, манёвр обернулся для ВСУ колоссальными потерями, которые, по данным Минобороны РФ, уже превысили 26 тысяч. Это признали и в Киеве, и на Западе. Тем временем глава СНБО Украины заявил, что у войск нет никаких сроков по контрнаступлению.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo