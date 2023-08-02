NYT узнала о колоссальном количестве раненных при контрнаступлении военных ВСУ

По данным украинских врачей, на которых ссылается издание, прифронтовые медицинские посты, созданные для экстренной помощи, фиксируют колоссальный приток раненных в боях солдат. Особенно много травм, полученных в результате взрыва мин.

Напомним, контрнаступление, которое широко анонсировали украинские и западные СМИ на протяжении нескольких месяцев, началось 4 июня. Однако, несмотря на громкие заявления киевских политиков, манёвр обернулся для ВСУ огромными потерями, которые, по данным Минобороны РФ, уже превысили 26 тысяч. Это признали и в Киеве, и на Западе. При этом экс-разведчик ВС США Скотт Риттер и вовсе заявил о завершении контрнаступления Украины из-за неудач на фронте.