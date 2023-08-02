NYT узнала о колоссальном количестве раненных при контрнаступлении военных ВСУ
Число военных ВСУ, получивших ранения при контрнаступлении, оказалось "колоссальным". Об этом сообщает газета The New York Times.
По данным украинских врачей, на которых ссылается издание, прифронтовые медицинские посты, созданные для экстренной помощи, фиксируют колоссальный приток раненных в боях солдат. Особенно много травм, полученных в результате взрыва мин.
Напомним, контрнаступление, которое широко анонсировали украинские и западные СМИ на протяжении нескольких месяцев, началось 4 июня. Однако, несмотря на громкие заявления киевских политиков, манёвр обернулся для ВСУ огромными потерями, которые, по данным Минобороны РФ, уже превысили 26 тысяч. Это признали и в Киеве, и на Западе. При этом экс-разведчик ВС США Скотт Риттер и вовсе заявил о завершении контрнаступления Украины из-за неудач на фронте.
Getty Images / Metin Aktas