"Это закончилось": Экс-разведчик США сообщил об окончании контрнаступления ВСУ на фоне неудач

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил о завершении контрнаступления Украины из-за неудач на фронте. По его словам, обещания, которые власти Украины давали относительно прорыва к Азовскому морю и "принуждению Москвы" к сдаче с помощью западного оружия, разбились, столкнувшись с первой линией обороны РФ.

Он напомнил о том, как главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в конце прошлого года просил Штаты передать Киеву 300 танков, 550 транспортных средств, 500 артиллерийских орудий и боеприпасы. Тогда главком заявил, что вооружение — единственное, чего нет у украинской армии, чтобы "дойти до Мелитополя и перерезать сухопутный коридор в Крым".

"США говорили Владимиру Зеленскому, что, если он начнёт побеждать, мы дадим всё, что он захочет. <...> Мы дали им технику, тренировали их. Контрнаступление кончено. США сказали Украине: это закончилось. Сейчас вам придётся изменить свою позицию", — сообщил Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.