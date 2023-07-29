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Опубликовано 29 июля 2023, 06:45
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В США Зеленского поставили перед ужасным выбором после провала контрнаступления

Экс-разведчик Риттер: После провалов ВСУ Зеленскому дадут выбрать из 2 вариантов

После провала контрнаступления Киеву придётся выбрать один из двух плохих для властей Незалежной вариантов. Один из них предполагает полный отказ от членства в НАТО, считает бывший американский разведчик Скотт Риттер.

В статье для Consortium News он указал, что украинскому руководству во главе с президентом страны Владимиром Зеленским теперь остаётся "выбирать яд по своему усмотрению": согласиться на мир, принимая территориальные претензии РФ и навсегда отказываясь от возможности вступления в НАТО, или продолжить борьбу с вероятным исходом в виде новых потерь территории.

По словам Риттера, трагизм украинского конфликта заключается в том, что для вступления в западный клуб от Зеленского потребовались жизни его соотечественников. Президент Украины принял эти условия, но Западу так и не удалось добиться стратегического поражения России.

"Когда жертва не принесла желаемого результата, дверь в НАТО, которую оставили приоткрытой, чтобы подразнить Украину для выполнения её самоубийственной задачи, захлопнулась", — утверждает экс-разведчик.

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Риттер прогнозирует, что после завершения конфликта на Украине Североатлантический альянс столкнётся с экзистенциальным кризисом и будет бороться за своё существование в новом формирующемся миропорядке. Недавний саммит НАТО в Литве стал "реквиемом по кошмару, созданному самой Европой", подчеркнул бывший разведчик.

Ранее Риттер заявил, что Польша, Румыния и Венгрия заберут часть земель Украины. Также он полагает, что внутри НАТО и ЕС произойдёт конфликт из-за раздела Незалежной.

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t.me / V_Zelenskiy_official

Иван Косицын
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