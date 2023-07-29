В США Зеленского поставили перед ужасным выбором после провала контрнаступления

После провала контрнаступления Киеву придётся выбрать один из двух плохих для властей Незалежной вариантов. Один из них предполагает полный отказ от членства в НАТО, считает бывший американский разведчик Скотт Риттер.

В статье для Consortium News он указал, что украинскому руководству во главе с президентом страны Владимиром Зеленским теперь остаётся "выбирать яд по своему усмотрению": согласиться на мир, принимая территориальные претензии РФ и навсегда отказываясь от возможности вступления в НАТО, или продолжить борьбу с вероятным исходом в виде новых потерь территории.

По словам Риттера, трагизм украинского конфликта заключается в том, что для вступления в западный клуб от Зеленского потребовались жизни его соотечественников. Президент Украины принял эти условия, но Западу так и не удалось добиться стратегического поражения России.

"Когда жертва не принесла желаемого результата, дверь в НАТО, которую оставили приоткрытой, чтобы подразнить Украину для выполнения её самоубийственной задачи, захлопнулась", — утверждает экс-разведчик.

Риттер прогнозирует, что после завершения конфликта на Украине Североатлантический альянс столкнётся с экзистенциальным кризисом и будет бороться за своё существование в новом формирующемся миропорядке. Недавний саммит НАТО в Литве стал "реквиемом по кошмару, созданному самой Европой", подчеркнул бывший разведчик.