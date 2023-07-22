В США поддержали прогноз Путина о неизбежном разделе Украины
Экс-разведчик Риттер: Польша, Румыния и Венгрия заберут часть земель Украины
Украина неизбежно лишится части своей земли из-за того, что некоторые территории отойдут к Польше, Румынии и Венгрии. Об этом заявил ветеран американской разведки в отставке Скотт Риттер в интервью для ютуб-канала U.S. Tour of Duty.
"Невозможно избежать того, что Польша придёт и заберёт часть Западной Украины. Это даст возможность Румынии присоединить некоторые территории. Венгрия сделает то же самое", — объяснил разведчик.
Также Риттер спрогнозировал конфликт внутри ЕС и НАТО, который произойдёт из-за разделения Украины. По его словам, как только Варшава начнёт присваивать украинские территории, между Польшей, состоящей и в НАТО, и в ЕС, и остальной Европой случится серьёзный разлад, ставящий под вопрос само дальнейшее существования союза европейских государств. А России в этой ситуации даже не потребуется ничего делать, достаточно будет просто наблюдать.
Похожий прогноз накануне дал президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с Совбезом страны. В ответ на сообщения о планах создать польско-литовско-украинское воинское соединение для "обеспечения безопасности" на территории Западной Украины он предупредил, что, оказавшись на этой земле, польские силы останутся там навсегда.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency