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22 июля, 10:58
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В США поддержали прогноз Путина о неизбежном разделе Украины

Экс-разведчик Риттер: Польша, Румыния и Венгрия заберут часть земель Украины

Украина неизбежно лишится части своей земли из-за того, что некоторые территории отойдут к Польше, Румынии и Венгрии. Об этом заявил ветеран американской разведки в отставке Скотт Риттер в интервью для ютуб-канала U.S. Tour of Duty.

"Невозможно избежать того, что Польша придёт и заберёт часть Западной Украины. Это даст возможность Румынии присоединить некоторые территории. Венгрия сделает то же самое", объяснил разведчик.

Также Риттер спрогнозировал конфликт внутри ЕС и НАТО, который произойдёт из-за разделения Украины. По его словам, как только Варшава начнёт присваивать украинские территории, между Польшей, состоящей и в НАТО, и в ЕС, и остальной Европой случится серьёзный разлад, ставящий под вопрос само дальнейшее существования союза европейских государств. А России в этой ситуации даже не потребуется ничего делать, достаточно будет просто наблюдать.

В США оценили устрашающий сценарий о падении Украины и продвижении Армии России до Польши

В США оценили устрашающий сценарий о падении Украины и продвижении Армии России до Польши

Похожий прогноз накануне дал президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с Совбезом страны. В ответ на сообщения о планах создать польско-литовско-украинское воинское соединение для "обеспечения безопасности" на территории Западной Украины он предупредил, что, оказавшись на этой земле, польские силы останутся там навсегда.

Обложка ©

Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency

Юрий Лысенко
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