"Они останутся навсегда": Путин предрёк Украине потерю западных земель из-за новой армии из поляков
Путин: Если польские части войдут на Украину, они останутся там навсегда
Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с Совбезом страны прокомментировал сообщения о планах создать польско-литовско-украинское воинское соединение для "обеспечения безопасности" на территории Западной Украины. Он предупредил, что, оказавшись на этой земле, польские силы останутся там навсегда.
"Огонь войны усиленно разжигается. В том числе используют для этого амбиции лидеров некоторых восточноевропейских государств, которые уже давно превратили ненависть к России, русофобию в свой главный экспортный товар и в инструмент своей внутренней политики. А сейчас они хотят "погреть руки" на украинской трагедии. В этой связи не могу не прокомментировать то, о чём сейчас было сказано, и появившиеся сообщения в прессе о планах создания некоего так называемого польско-литовско-украинского соединения", — обратил внимание российский лидер.
Он объяснил, что речь идёт не о каком-то сборище наёмников, которые регулярно уничтожаются в рамках СВО, а именно о регулярном, сколоченном, оснащённом воинском соединении. Заявленная цель этих сил — обеспечение безопасности Западной Украины, но, по сути, если называть вещи своими именами, они предназначены для последующей оккупации этих территорий, уверен Путин. По его оценке, перспектива очевидна: "если польские части войдут, например, во Львов или на другие территории Украины, то они там и останутся навсегда".
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский ещё в ходе встречи в апреле с лидером Польши Анджеем Дудой в Варшаве заявил, что в будущем границы между странами исчезнут. Тогда коллега пообещал Киеву половину флота республики из истребителей МиГ-29.
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