"Они останутся навсегда": Путин предрёк Украине потерю западных земель из-за новой армии из поляков

Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с Совбезом страны прокомментировал сообщения о планах создать польско-литовско-украинское воинское соединение для "обеспечения безопасности" на территории Западной Украины. Он предупредил, что, оказавшись на этой земле, польские силы останутся там навсегда.

"Огонь войны усиленно разжигается. В том числе используют для этого амбиции лидеров некоторых восточноевропейских государств, которые уже давно превратили ненависть к России, русофобию в свой главный экспортный товар и в инструмент своей внутренней политики. А сейчас они хотят "погреть руки" на украинской трагедии. В этой связи не могу не прокомментировать то, о чём сейчас было сказано, и появившиеся сообщения в прессе о планах создания некоего так называемого польско-литовско-украинского соединения", — обратил внимание российский лидер.