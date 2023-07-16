В США оценили устрашающий сценарий о падении Украины и продвижении Армии России до Польши

Военный аналитик прокомментировал утверждения западных спикеров о том, что российские войска после победы над Украиной могут продвинуться до Польши, а то и атаковать её, отметив, что у России таких планов нет. Впрочем, считает эксперт, страны Запада дали Москве достаточно оснований для этого, будь у неё такое желание. Москва вкладывает огромные усилия в попытках решить конфликт, но Запад этому всячески препятствует, подытожил Риттер.