В США оценили устрашающий сценарий о падении Украины и продвижении Армии России до Польши
Экс-разведчик США Риттер: Россия не стремится к эскалации конфликта на Украине
Россия не станет эскалировать конфликт на Украине, хотя Запад и считает иначе, рассказал американский разведчик в отставке Скотт Риттер в интервью ютуб-каналу U.S. Tour of Duty.
"Россия не хочет, чтобы конфликт вышел из-под контроля, нужно понимать, что Владимир Путин — стратег", — подчеркнул Риттер.
Военный аналитик прокомментировал утверждения западных спикеров о том, что российские войска после победы над Украиной могут продвинуться до Польши, а то и атаковать её, отметив, что у России таких планов нет. Впрочем, считает эксперт, страны Запада дали Москве достаточно оснований для этого, будь у неё такое желание. Москва вкладывает огромные усилия в попытках решить конфликт, но Запад этому всячески препятствует, подытожил Риттер.
Ранее сегодня экс-президент США Дональд Трамп назвал способ, которым остановит конфликт на Украине, если снова станет главой государства. Политик заявил, что скажет лидеру Незалежной Владимиру Зеленскому всего одну фразу.
ТАСС / Александр Полегенько