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Регион
Опубликовано 16 июля 2023, 19:11
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В США оценили устрашающий сценарий о падении Украины и продвижении Армии России до Польши

Экс-разведчик США Риттер: Россия не стремится к эскалации конфликта на Украине

Россия не станет эскалировать конфликт на Украине, хотя Запад и считает иначе, рассказал американский разведчик в отставке Скотт Риттер в интервью ютуб-каналу U.S. Tour of Duty.

"Россия не хочет, чтобы конфликт вышел из-под контроля, нужно понимать, что Владимир Путин — стратег", подчеркнул Риттер.

Военный аналитик прокомментировал утверждения западных спикеров о том, что российские войска после победы над Украиной могут продвинуться до Польши, а то и атаковать её, отметив, что у России таких планов нет. Впрочем, считает эксперт, страны Запада дали Москве достаточно оснований для этого, будь у неё такое желание. Москва вкладывает огромные усилия в попытках решить конфликт, но Запад этому всячески препятствует, подытожил Риттер.

В США назвали "решённым" вопрос о будущем Украины в НАТО
В США назвали "решённым" вопрос о будущем Украины в НАТО

Ранее сегодня экс-президент США Дональд Трамп назвал способ, которым остановит конфликт на Украине, если снова станет главой государства. Политик заявил, что скажет лидеру Незалежной Владимиру Зеленскому всего одну фразу.

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ТАСС / Александр Полегенько

Юрий Лысенко
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