Трамп раскрыл фразу, которой может заставить Зеленского заключить мир с Россией за день

Трамп также поведал, что у него были прекрасные отношения как с президентом РФ Владимиром Путиным, так и с Зеленским. Он повторил, что смог бы завершить конфликт за один день. В заключение он добавил, что уведомил бы президента России о том, что Штаты будут готовы поставить Украине ещё больше вооружений и помощи, если Москва не пожелает ответить на шаг Зеленского и завершить СВО.