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Регион
Опубликовано 16 июля 2023, 17:52
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Трамп раскрыл фразу, которой может заставить Зеленского заключить мир с Россией за день

Трамп рассказал, как остановит конфликт на Украине при избрании президентом США

Экс-президент США Дональд Трамп. Фото © ТАСС / AP / Charlie Riedel

Экс-президент США Дональд Трамп. Фото © ТАСС / AP / Charlie Riedel

Экс-президент США Дональд Трамп назвал способ, которым остановит конфликт на Украине, если снова станет главой государства. Политик заявил, что скажет лидеру Незалежной Владимиру Зеленскому "хватит".

"Я бы сказал Зеленскому: "Хватит, ты должен заключить соглашение", сказал бывший хозяин Овального кабинета в интервью телеканалу Fox News.

Трамп также поведал, что у него были прекрасные отношения как с президентом РФ Владимиром Путиным, так и с Зеленским. Он повторил, что смог бы завершить конфликт за один день. В заключение он добавил, что уведомил бы президента России о том, что Штаты будут готовы поставить Украине ещё больше вооружений и помощи, если Москва не пожелает ответить на шаг Зеленского и завершить СВО.

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13 июля Дональд Трамп заявил, что он против решения Белого дома отправить Украине кассетные боеприпасы. По его мнению, Джо Байдену не следует всё больше приближать страну к третьей мировой войне за счёт поставок новых видов вооружения на Украину, вместо этого он должен пытаться остановить войну.

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Юрий Лысенко
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