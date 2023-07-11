Трамп выступил против отправки Украине кассетных бомб

"Джо Байдену не следует всё больше приближать нас к третьей мировой войне за счёт поставок кассетных боеприпасов Украине, он должен пытаться остановить войну и прекратить ужасные смерти и разрушения, вызванные некомпетентной администрацией", — приводит пресс-служба Трампа его заявление.