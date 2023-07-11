Трамп выступил против отправки Украине кассетных бомб
Миллиардер, бывший президент США Дональд Трамп заявил, что он против решения Белого дома отправить Украине кассетные боеприпасы.
"Джо Байдену не следует всё больше приближать нас к третьей мировой войне за счёт поставок кассетных боеприпасов Украине, он должен пытаться остановить войну и прекратить ужасные смерти и разрушения, вызванные некомпетентной администрацией", — приводит пресс-служба Трампа его заявление.
По его мнению, если переход на кассетные боеприпасы вызван дефицитом обычных, нужна "немедленная деэскалация".
Напомним, США 7 июля объявили о планах отправить ВСУ кассетные боеприпасы. В МИД РФ напомнили, что ещё совсем недавно Вашингтон называл их применение военным преступлением, так что такой шаг говорит об их намерении затянуть конфликт "до последнего украинца". Глава Минобороны Сергей Шойгу предупредил, что Москва, отвечая на решение США, может тоже задействовать кассетные боеприпасы.
Flickr / The White House