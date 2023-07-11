Шойгу объявил об ответе России на поставку США кассетных бомб Украине

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что последствием решения США поставить ВСУ кассетные боеприпасы станет затягивание конфликта на Украине. Он предупредил, что российские войска будут вынуждены в качестве ответа использовать в ходе СВО аналогичные средства.

"Весь мир уже видел, что они [США] подтвердили передачу кассетных боеприпасов. Оправдывают это по-разному. Говорят, что с учётом того, что обычные боеприпасы 155-го калибра фактически закончились, поэтому сейчас, до момента пока развернётся их производство, решили прикрыть вот этими кассетными боеприпасами. Это, естественно, повлияет на затягивание конфликта", — сказал министр обороны РФ.