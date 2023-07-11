Шойгу объявил об ответе России на поставку США кассетных бомб Украине
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что последствием решения США поставить ВСУ кассетные боеприпасы станет затягивание конфликта на Украине. Он предупредил, что российские войска будут вынуждены в качестве ответа использовать в ходе СВО аналогичные средства.
"Весь мир уже видел, что они [США] подтвердили передачу кассетных боеприпасов. Оправдывают это по-разному. Говорят, что с учётом того, что обычные боеприпасы 155-го калибра фактически закончились, поэтому сейчас, до момента пока развернётся их производство, решили прикрыть вот этими кассетными боеприпасами. Это, естественно, повлияет на затягивание конфликта", — сказал министр обороны РФ.
По словам Шойгу, Россия всегда воздерживалась от применения таких бомб во время спецоперации, поскольку понимала, какую угрозу несёт это оружие для мирного населения. Но он пояснил, что у ВС РФ на вооружении есть кассетные боеприпасы, "что называется, на все случаи жизни".
Напомним, 7 июля США объявили о планах выделить ВСУ очередной пакет военной помощи, в который в том числе вошли и кассетные боеприпасы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что ещё совсем недавно Вашингтон называл их применение военным преступлением, так что такой шаг говорит об их намерении затянуть конфликт "до последнего украинца". А в США заверили, что получили от ВСУ гарантии не использовать эти снаряды на территории России.
ТАСС / Вадим Савицкий