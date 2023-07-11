"Преступное решение": Матвиенко резко прокомментировала поставку кассетных бомб Киеву

Решение американских властей передать Киеву кассетные боеприпасы является военным преступлением. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, которая сейчас находится с рабочим визитом в Китае.

Парламентарий отметила, что страны Запада нисколько не заинтересованы в мирном разрешении конфликта на Украине. По её словам, они, наоборот, хотят эскалации, что подтверждается дальнейшим наращиванием поставок вооружений ВСУ.