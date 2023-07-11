"Преступное решение": Матвиенко резко прокомментировала поставку кассетных бомб Киеву
Матвиенко: Поставка кассетных боеприпасов Киеву является военным преступлением
Решение американских властей передать Киеву кассетные боеприпасы является военным преступлением. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, которая сейчас находится с рабочим визитом в Китае.
Парламентарий отметила, что страны Запада нисколько не заинтересованы в мирном разрешении конфликта на Украине. По её словам, они, наоборот, хотят эскалации, что подтверждается дальнейшим наращиванием поставок вооружений ВСУ.
"И уж совсем беспрецедентное, преступное решение — поставить на Украину кассетные боеприпасы. Это, я считаю, военное преступление. Это противоречит всем международным документам", — подчеркнула Матвиенко.
Напомним, 7 июля стало известно о решении США выделить Украине очередной пакет военной помощи, в который в том числе вошли и кассетные боеприпасы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ещё совсем недавно Вашингтон называл их применение военным преступлением, так что такой шаг говорит об их намерении затянуть конфликт "до последнего украинца". Между тем американские власти заявили о гарантиях Киева, что ВСУ не будут использовать снаряды на территории России.
VK / Совет Федерации