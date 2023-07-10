Депутат Государственной думы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв в беседе с Лайфом раскритиковал решение Вашингтона передать Киеву кассетные боеприпасы. Он указал, что последствием этого станет огромное количество жертв среди мирных жителей. Также парламентарий объяснил, чем в момент принятия данного решения руководствовались власти США.

"Соединённые Штаты сознательно стараются сделать конфликт ещё более кровавым. Ведь именно это оружие наносит больше всего увечий мирному населению", — заявил парламентарий.

Согласно данным Пентагона, опубликованным в американских СМИ, от 5 до 14% из числа кассетных бомб могут вообще не разорваться. Как отметил Журавлёв, хранение таких "мин замедленного действия" представляет дополнительный риск для гражданского населения, причём в США не стесняются озвучивать такие цифры. Остальное же будет лежать на украинских полях, пока не оторвёт руку или ногу наступившему на мину подростку, подчеркнул депутат.

По мнению собеседника Лайфа, кассетные боеприпасы было решено поставить Украине вовсе не потому, что у США нет других, как объявил во всеуслышание глава Белого дома Джо Байден. Ни для кого не секрет, что оборонная промышленность Соединённых Штатов лишь растёт и богатеет за счёт того, что отгружает в сторону ВСУ, указал Журавлёв.