В Госдуме раскрыли мотив США, отправляющих кассетные бомбы Киеву
Депутат Журавлёв: Кассетные бомбы наносят больше всего увечий мирному населению
Депутат Государственной думы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв в беседе с Лайфом раскритиковал решение Вашингтона передать Киеву кассетные боеприпасы. Он указал, что последствием этого станет огромное количество жертв среди мирных жителей. Также парламентарий объяснил, чем в момент принятия данного решения руководствовались власти США.
"Соединённые Штаты сознательно стараются сделать конфликт ещё более кровавым. Ведь именно это оружие наносит больше всего увечий мирному населению", — заявил парламентарий.
Согласно данным Пентагона, опубликованным в американских СМИ, от 5 до 14% из числа кассетных бомб могут вообще не разорваться. Как отметил Журавлёв, хранение таких "мин замедленного действия" представляет дополнительный риск для гражданского населения, причём в США не стесняются озвучивать такие цифры. Остальное же будет лежать на украинских полях, пока не оторвёт руку или ногу наступившему на мину подростку, подчеркнул депутат.
По мнению собеседника Лайфа, кассетные боеприпасы было решено поставить Украине вовсе не потому, что у США нет других, как объявил во всеуслышание глава Белого дома Джо Байден. Ни для кого не секрет, что оборонная промышленность Соединённых Штатов лишь растёт и богатеет за счёт того, что отгружает в сторону ВСУ, указал Журавлёв.
"Просто нужно добавить ада, плеснуть бензина в противостояние. И наплевать, что минами будут ещё долгое время засеяны пашни Малороссии. В Камбодже, которую такими боеприпасами бомбили в 60-е, до сих пор ещё не всё разминировано", — заключил Журавлёв.
Напомним, 7 июля стало известно о решении США выделить Украине очередной пакет военной помощи, в который в том числе вошли и кассетные боеприпасы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ещё совсем недавно Вашингтон называл их применение военным преступлением, так что такой шаг говорит о их намерении затянуть конфликт "до последнего украинца". Между тем американские власти заявили о гарантиях Киева о том, что ВСУ не будут использовать снаряды на территории России. При этом уточнений о том, идёт ли речь о новых российских регионах, не последовало.
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