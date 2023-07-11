Шойгу: На вооружении России есть кассетные боеприпасы на все случаи жизни

В случае поставок Киеву кассетных боеприпасов российская сторона будет вынуждена использовать аналогичные средства поражения. Об этом предупредил во вторник, 11 июля, министр обороны Сергей Шойгу.

Он отметил, что у России на вооружении имеются кассетные боеприпасы "на все случаи жизни", причём они гораздо эффективнее американских, а их номенклатура, заверил Шойгу, "шире и разнообразнее".