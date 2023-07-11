Шойгу: На вооружении России есть кассетные боеприпасы на все случаи жизни
В случае поставок Киеву кассетных боеприпасов российская сторона будет вынуждена использовать аналогичные средства поражения. Об этом предупредил во вторник, 11 июля, министр обороны Сергей Шойгу.
Он отметил, что у России на вооружении имеются кассетные боеприпасы "на все случаи жизни", причём они гораздо эффективнее американских, а их номенклатура, заверил Шойгу, "шире и разнообразнее".
"В случае поставки США кассетных боеприпасов на Украину Российские вооружённые силы будут вынуждены в качестве ответной меры использовать аналогичные средства поражения против Вооружённых сил Украины", — сказал министр обороны в интервью "Известиям".
Напомним, 7 июля США объявили о планах выделить ВСУ очередной пакет военной помощи, в который в том числе вошли и кассетные боеприпасы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что ещё совсем недавно Вашингтон называл их применение военным преступлением, так что такой шаг говорит об их намерении затянуть конфликт "до последнего украинца". А в США заверили, что получили от ВСУ гарантии не использовать эти снаряды на территории России.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ