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6 июля, 03:43

Трамп предположил, кому мог принадлежать найденный в Белом доме кокаин

Трамп считает, что кокаин в Белом доме мог быть лишь для Байдена или его сына

Бывший американский лидер Дональд Трамп прокомментировал тему нахождения кокаина в Белом доме. По его оценке, данное вещество могло принадлежать только действующему президенту США Джо Байдену или его сыну Хантеру. Мнение он высказал в соцсети Truth Social.

"Неужели кто-то и правда верит, что обнаруженный в западном крыле Белого дома кокаин, очень близко к Овальному кабинету, предназначается для использования кем-либо кроме Хантера и Джо Байдена", — задался вопросом Трамп.

Также он не смог обойти американские СМИ, которые назвал "медиа фейковых новостей". Трамп убеждён, что вскоре они начнут писать, что найденный порошок "был не наркотиком, а аспирином" и вся громкая история "сведётся к нулю".

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Напомним, в Белом доме в минувшее воскресенье объявляли эвакуацию из-за найденного порошка. По итогам предварительного теста вещество показало положительный результат на кокаин. Выяснилось, что замешанный в наркоскандалах сын президента США Хантер Байден был в Белом доме незадолго до нахождения там кокаина. Однако правоохранители США не уверены в том, что пронёсшего кокаин получится установить.

Обложка ©

Flickr / Gage Skidmore

Оксана Попова
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