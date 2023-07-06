Трамп предположил, кому мог принадлежать найденный в Белом доме кокаин
Трамп считает, что кокаин в Белом доме мог быть лишь для Байдена или его сына
Бывший американский лидер Дональд Трамп прокомментировал тему нахождения кокаина в Белом доме. По его оценке, данное вещество могло принадлежать только действующему президенту США Джо Байдену или его сыну Хантеру. Мнение он высказал в соцсети Truth Social.
"Неужели кто-то и правда верит, что обнаруженный в западном крыле Белого дома кокаин, очень близко к Овальному кабинету, предназначается для использования кем-либо кроме Хантера и Джо Байдена", — задался вопросом Трамп.
Также он не смог обойти американские СМИ, которые назвал "медиа фейковых новостей". Трамп убеждён, что вскоре они начнут писать, что найденный порошок "был не наркотиком, а аспирином" и вся громкая история "сведётся к нулю".
Напомним, в Белом доме в минувшее воскресенье объявляли эвакуацию из-за найденного порошка. По итогам предварительного теста вещество показало положительный результат на кокаин. Выяснилось, что замешанный в наркоскандалах сын президента США Хантер Байден был в Белом доме незадолго до нахождения там кокаина. Однако правоохранители США не уверены в том, что пронёсшего кокаин получится установить.
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