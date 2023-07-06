Трамп предположил, кому мог принадлежать найденный в Белом доме кокаин

Бывший американский лидер Дональд Трамп прокомментировал тему нахождения кокаина в Белом доме. По его оценке, данное вещество могло принадлежать только действующему президенту США Джо Байдену или его сыну Хантеру. Мнение он высказал в соцсети Truth Social.

"Неужели кто-то и правда верит, что обнаруженный в западном крыле Белого дома кокаин, очень близко к Овальному кабинету, предназначается для использования кем-либо кроме Хантера и Джо Байдена", — задался вопросом Трамп.