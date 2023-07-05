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5 июля, 20:14
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"Киевскому малышу": Медведев высмеял обнаружение кокаина в Белом доме

Медведев: Вместо истребителей F-16 "киевскому малышу" приготовили успокоительное

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил свою точку зрения на обнаружение кокаина в Белом доме. По его оценке, запрещённое вещество могло предназначаться для "отправки" на Украину.

"В Белом доме был обнаружен кокаин. Похоже, вместо F-16 для киевского малыша приготовили успокоительное…", — написал он в твиттере. Пост был опубликован на английском языке.

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Напомним, в Белом доме в минувшее воскресенье объявляли эвакуацию из-за найденного порошка. По итогам предварительного теста вещество показало положительный результат на кокаин. Выяснилось, что замешанный в наркоскандалах сын президента США Хантер Байден был в Белом доме незадолго до нахождения там кокаина.

Обложка ©

unsplash

Оксана Попова
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