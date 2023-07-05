"Киевскому малышу": Медведев высмеял обнаружение кокаина в Белом доме
Медведев: Вместо истребителей F-16 "киевскому малышу" приготовили успокоительное
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил свою точку зрения на обнаружение кокаина в Белом доме. По его оценке, запрещённое вещество могло предназначаться для "отправки" на Украину.
"В Белом доме был обнаружен кокаин. Похоже, вместо F-16 для киевского малыша приготовили успокоительное…", — написал он в твиттере. Пост был опубликован на английском языке.
Напомним, в Белом доме в минувшее воскресенье объявляли эвакуацию из-за найденного порошка. По итогам предварительного теста вещество показало положительный результат на кокаин. Выяснилось, что замешанный в наркоскандалах сын президента США Хантер Байден был в Белом доме незадолго до нахождения там кокаина.
unsplash