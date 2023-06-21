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21 июня, 01:31

Такер Карлсон назвал Хантера Байдена иноагентом, продававшим данные об отце

Сын нынешнего американского лидера Хантер Байден является иностранным агентом, который много лет продавал доступ к своему отцу и другим законодателям с ведома ФБР. Такое заявление сделал бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.

"Если бы система была справедливой, Хантер Байден был бы первым в списке тех, кого обвинили бы в нарушении FARA (Акт о регистрации иностранных агентов. — Прим. Лайфа). Хантер Байден был иностранным агентом, он никогда им не регистрировался", сказал ведущий в выпуске своего шоу в "Твиттере".

Байден заявил, что гордится признавшим вину в неуплате налогов сыном Хантером

Байден заявил, что гордится признавшим вину в неуплате налогов сыном Хантером

Карлсон добавил, что много десятилетий подряд почти никто не регистрировался иноагентом в США, но в последнее время американский Минюст "начал отправлять людей за решётку" из-за отсутствия регистрации. Также экс-ведущий Fox News отметил, что сын Байдена на протяжении многих лет "продавал доступ к своему отцу и другим законодателям китайцам, украинцам и странам по всему миру". ФБР было в курсе этого, но спецслужбы по сей день не предъявили Хантеру Байдену обвинений и никогда это не сделают, подытожил Карлсон.

Напомним, ранее стало известно, что Хантер Байден признал вину по двум эпизодам налоговых нарушений в рамках сделки с прокуратурой. При этом обвинения в незаконном хранении оружия будут отменены. Хантеру Байдену будут просить условный срок, но итоговое решение примет суд.

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ТАСС / AP Photo / Pablo Martinez Monsivais

Юлия Коновалова
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