Сын нынешнего американского лидера Хантер Байден является иностранным агентом, который много лет продавал доступ к своему отцу и другим законодателям с ведома ФБР. Такое заявление сделал бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.

"Если бы система была справедливой, Хантер Байден был бы первым в списке тех, кого обвинили бы в нарушении FARA (Акт о регистрации иностранных агентов. — Прим. Лайфа). Хантер Байден был иностранным агентом, он никогда им не регистрировался", — сказал ведущий в выпуске своего шоу в "Твиттере".

Карлсон добавил, что много десятилетий подряд почти никто не регистрировался иноагентом в США, но в последнее время американский Минюст "начал отправлять людей за решётку" из-за отсутствия регистрации. Также экс-ведущий Fox News отметил, что сын Байдена на протяжении многих лет "продавал доступ к своему отцу и другим законодателям китайцам, украинцам и странам по всему миру". ФБР было в курсе этого, но спецслужбы по сей день не предъявили Хантеру Байдену обвинений и никогда это не сделают, подытожил Карлсон.