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20 июня, 22:58

Байден заявил, что гордится признавшим вину в неуплате налогов сыном Хантером

Президент США Джо Байден заявил, что гордится за сына Хантера, который признал себя виновным в налоговых нарушениях.

"Я очень горжусь моим сыном", — сказал Байден в ответ на заявления журналистов, просивших прокомментировать сделку со следствием.

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Напомним, ранее стало известно, что Хантер Байден признал вину по двум эпизодам налоговых нарушений в рамках сделки с прокуратурой. При этом обвинения в незаконном хранении оружия будут сняты. Ему будут просить условный срок, однако итоговое решение будет принимать суд.

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Юлия Коновалова
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