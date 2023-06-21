Байден заявил, что гордится признавшим вину в неуплате налогов сыном Хантером

Президент США Джо Байден заявил, что гордится за сына Хантера, который признал себя виновным в налоговых нарушениях.

"Я очень горжусь моим сыном", — сказал Байден в ответ на заявления журналистов, просивших прокомментировать сделку со следствием.

Напомним, ранее стало известно, что Хантер Байден признал вину по двум эпизодам налоговых нарушений в рамках сделки с прокуратурой. При этом обвинения в незаконном хранении оружия будут сняты. Ему будут просить условный срок, однако итоговое решение будет принимать суд.