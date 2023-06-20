CNN: Сын Байдена признает вину по трём обвинениям власти США
Сын президента США Джо Байдена Хантер Байден в рамках сделки с прокуратурой признает вину по трём обвинениям: два из них касаются налоговых правонарушений, а ещё одно связано с хранением оружия. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.
По данным источника, Байден-младший заключил соглашение с Минюстом США о том, что признает себя виновным в двух эпизодах налоговых нарушений в 2017–2018 годах и согласится на испытательный срок. Как ожидается, Хантер Байден появится в суде штата Делавэр, где и признает себя виновным.
А в 2020 году вокруг сына Джо Байдена разгорелся другой скандал: перед президентскими выборами в США адвокат Дональда Трампа заявил, что передал правоохранителям текстовые сообщения, а также интимные фотографии несовершеннолетних девочек, которые хранились на устройстве Хантера Байдена. Сам он уверял, что отдал ноутбук в ремонт ещё в 2019 году, но так и не получил его обратно.
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