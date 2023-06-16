Такер Карлсон нещадно разнёс Байдена всего одним жёстким словом
Такер Карлсон в новом эпизоде шоу в Twitter указал на диктаторские черты Байдена
Американский телеведущий Такер Карлсон. Фото © Getty Images / Phillip Faraone
В новом, четвёртом эпизоде своего шоу в Twitter популярный американский телеведущий Такер Карлсон завуалированно назвал президента США Джо Байдена диктатором.
"Он не делает фотосессий и не ездит в зеркальных солнцезащитных очках на спортивном автомобиле, чтобы убедить вас, что он не дряхлый, а мощный и мудрый. Это просто не его стиль", — заметил журналист.
Также Такер отметил, что если бы Байден был диктатором, то у него была бы соответствующая семья, и привёл в качестве примера бывшего президента Ирака Саддама Хусейна и его сыновей. По словам Карлсона, они были принцами, "живущими вне закона, и, как сыновья диктатора, знали, что могут делать всё, что хотят, и именно это они и делали". Таким образом журналист намекнул на скандалы вокруг сына американского президента Хантера Байдена, против которого ведётся расследование о налоговых преступлениях и лжесвидетельстве, связанном с покупкой оружия.
Кроме того, в новом выпуске Карлсон сделал акцент на секс-скандалы вокруг семьи Байдена, а также напомнил, что проблемы Джо со здоровьем очевидны для всех, но о них упорно не говорят в западных СМИ.
Ведущий Такер Карлсон, регулярно критиковавший американские власти, покинул телеканал Fox News в апреле этого года. Истинные причины его увольнения неизвестны, однако есть версия, что они кроются в резких высказываниях о событиях на Украине и о президенте Незалежной Владимире Зеленском. Позднее корреспондент запустил авторское шоу в Twitter, где поднял тему ЧС на Каховской ГЭС и обвинил в этом Киев. После его выпуска Fox News выдвинул претензии, но это не остановило Карлсона от запуска новой серии.