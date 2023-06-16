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16 июня, 00:34

Байден сорвался на журналиста, задавшего неприятный вопрос

Fox News: Байден нагрубил журналисту, спросившему про материалы ФБР по Украине

Президент США Джо Байден грубо отреагировал на вопрос журналиста, касающийся подозрений в коррупции. Об этом сообщает Fox News.

Корреспондент The New York Post Стивен Нельсон решил узнать у главы Белого дома, почему в досье информатора ФБР по Украине его называют "Большим парнем". В ответ американский лидер спросил, почему журналист задаёт такой тупой вопрос.

Байдена уличили в "преступлении века" из-за скандала вокруг Burisma

Байдена уличили в "преступлении века" из-за скандала вокруг Burisma

Ранее западные СМИ сообщали, что этим прозвищем президента США наградил один из руководителей украинской компании Burisma. Есть подозрения, что он дал Байдену, на тот момент вице-президенту, взятку в пять миллионов долларов — и подстраховался, записав телефонные разговоры с ним.

Лайф уже писал, что в Конгрессе США назвали сумму возможной взятки семье Байдена. Она может доходить до 30 миллионов долларов, что в три раза больше первоначальной оценки.

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Лариса Сафронова
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