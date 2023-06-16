Байден сорвался на журналиста, задавшего неприятный вопрос

Президент США Джо Байден грубо отреагировал на вопрос журналиста, касающийся подозрений в коррупции. Об этом сообщает Fox News.

Корреспондент The New York Post Стивен Нельсон решил узнать у главы Белого дома, почему в досье информатора ФБР по Украине его называют "Большим парнем". В ответ американский лидер спросил, почему журналист задаёт такой тупой вопрос.

Ранее западные СМИ сообщали, что этим прозвищем президента США наградил один из руководителей украинской компании Burisma. Есть подозрения, что он дал Байдену, на тот момент вице-президенту, взятку в пять миллионов долларов — и подстраховался, записав телефонные разговоры с ним.