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13 июня, 03:44
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Байдена уличили в "преступлении века" из-за скандала вокруг Burisma

Конгрессмен Джексон обвинил Байдена в преступлении из-за скандала вокруг Burisma

Конгрессмен-республиканец Ронни Джексон обвинил американского лидера Джо Байдена в "преступлении века" из-за его предполагаемых связей с руководством украинской компании Burisma.

"Если ФБР располагает аудиозаписями переговоров между руководителем Burisma и Джо Байденом, они должны быть обнародованы немедленно! Это преступление века!" — написал Джексон в "Твиттере" и добавил, что Байден — это "самый большой преступник среди всех президентов США".

Сенатор Чак Грассли также ранее заявил о том, что исполнительный директор украинской компании Burisma, который якобы дал взятку Байдену и его сыну, сохранил 17 аудиозаписей своих бесед с ними. Две из них — с нынешним президентом США в качестве "страхового полиса". Грассли сослался на содержимое документа ФБР.

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Ранее Лайф рассказывал, что председатель комитета по надзору и подотчётности Палаты представителей Конгресса США Джеймс Комер и другой конгрессмен, Чак Грассли, запросили у ФБР информацию о якобы имевшей место "криминальной схеме" с участием Байдена и некоего иностранного гражданина. Они также заявили, что планируют провести независимое рассмотрение этого дела. В Белом доме сочли этот запрос инсинуацией.

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ТАСС / Susan Walsh

Арина Родионова
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