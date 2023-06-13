Байдена уличили в "преступлении века" из-за скандала вокруг Burisma

Конгрессмен-республиканец Ронни Джексон обвинил американского лидера Джо Байдена в "преступлении века" из-за его предполагаемых связей с руководством украинской компании Burisma.

"Если ФБР располагает аудиозаписями переговоров между руководителем Burisma и Джо Байденом, они должны быть обнародованы немедленно! Это преступление века!" — написал Джексон в "Твиттере" и добавил, что Байден — это "самый большой преступник среди всех президентов США".

Сенатор Чак Грассли также ранее заявил о том, что исполнительный директор украинской компании Burisma, который якобы дал взятку Байдену и его сыну, сохранил 17 аудиозаписей своих бесед с ними. Две из них — с нынешним президентом США в качестве "страхового полиса". Грассли сослался на содержимое документа ФБР.