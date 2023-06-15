В Конгрессе США назвали сумму возможной взятки семье Байдена

Сумма взятки, которую могла получить семья президента США Джо Байдена от иностранных лиц, может доходить до 30 миллионов долларов, что в три раза больше первоначальной оценки. Об этом заявил председатель комитета по надзору Палаты представителей Конгресса США Джеймс Комер.

"У нас имеются больше поступающих банковских записей, мы собираемся на этой неделе увеличить (оценку) 10 миллионов. Думаю, что дойдём до 20–30 миллионов долларов", — сказал Комер в интервью Fox News.

Конгрессмен-республиканец также отметил, что сведения о возможных коррупционных схемах семьи американского лидера предоставил "самый высокооплачиваемый и наиболее достоверный" источник ФБР, который получил за это от спецслужб гонорар в размере более 200 тысяч долларов.