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5 июля, 21:02

В США сомневаются в возможности найти пронёсшего кокаин в Белый дом

Politico: Властям США будет трудно установить пронёсшего кокаин в Белый дом

Правоохранительные органы США не уверены в том, что пронёсшего кокаин в Белый дом получится установить. В успех этого не верят в связи с большой проходимостью территории, пишет газета Politico со ссылкой на источник, близкий к расследованию.

"Даже если там были камеры наблюдения, он [кокаин] мог не попасть [в кадр], если только вы не размахивали им", — сообщил источник.

"Киевскому малышу": Медведев высмеял обнаружение кокаина в Белом доме

"Киевскому малышу": Медведев высмеял обнаружение кокаина в Белом доме

Напомним, в Белом доме в минувшее воскресенье объявляли эвакуацию из-за найденного порошка. По итогам предварительного теста вещество показало положительный результат на кокаин. Выяснилось, что замешанный в наркоскандалах сын президента США Хантер Байден был в Белом доме незадолго до нахождения там кокаина.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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