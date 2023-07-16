В США назвали "решённым" вопрос о будущем Украины в НАТО

Вопрос о вступлении Украины в НАТО по итогам прошедшего в Вильнюсе саммита решён и не подлежит обсуждению. Об этом заявил советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

"В конце концов, мы заявили в НАТО очень просто: будущее Украины — в НАТО. Это не подлежит обсуждению. Это то, о чём договорились", — заявил он в интервью телеканалу CBS.

Вместе с тем Салливан отметил, что западные страны договорились и дальше оказывать Киеву всю необходимую поддержку.