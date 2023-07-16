В США назвали "решённым" вопрос о будущем Украины в НАТО
Советник главы США Салливан: Вопрос о будущем Украины в НАТО решён
Вопрос о вступлении Украины в НАТО по итогам прошедшего в Вильнюсе саммита решён и не подлежит обсуждению. Об этом заявил советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.
"В конце концов, мы заявили в НАТО очень просто: будущее Украины — в НАТО. Это не подлежит обсуждению. Это то, о чём договорились", — заявил он в интервью телеканалу CBS.
Вместе с тем Салливан отметил, что западные страны договорились и дальше оказывать Киеву всю необходимую поддержку.
Как уже рассказывал Лайф, 11–12 июля в Вильнюсе прошёл саммит НАТО, главной интригой которого стал вопрос о том, примут ли Украину в альянс без всяких условий или снова дадут лишь "мощный сигнал поддержки". В итоге страны пообещали принять Незалежную в один этап только тогда, когда "все условия будут выполнены". При этом точные сроки названы не были.
ТАСС / AP / Yves Herman