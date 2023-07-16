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16 июля, 14:32

В США назвали "решённым" вопрос о будущем Украины в НАТО

Советник главы США Салливан: Вопрос о будущем Украины в НАТО решён

Вопрос о вступлении Украины в НАТО по итогам прошедшего в Вильнюсе саммита решён и не подлежит обсуждению. Об этом заявил советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

"В конце концов, мы заявили в НАТО очень просто: будущее Украины — в НАТО. Это не подлежит обсуждению. Это то, о чём договорились", — заявил он в интервью телеканалу CBS.

Вместе с тем Салливан отметил, что западные страны договорились и дальше оказывать Киеву всю необходимую поддержку.

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Как уже рассказывал Лайф, 11–12 июля в Вильнюсе прошёл саммит НАТО, главной интригой которого стал вопрос о том, примут ли Украину в альянс без всяких условий или снова дадут лишь "мощный сигнал поддержки". В итоге страны пообещали принять Незалежную в один этап только тогда, когда "все условия будут выполнены". При этом точные сроки названы не были.

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ТАСС / AP / Yves Herman

Николь Вербер
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