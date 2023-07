Как на Западе реагируют на то, что Украину унизили и отлучили от НАТО

По итогам прошедшего в Вильнюсе саммита НАТО Владимир Зеленский стал Калифом на час в российском сегменте интернета. Социальные сети были просто переполнены жалкими фотографиями главы киевского режима, который вместо привычного для себя героического приёма получил в Вильнюсе ушат холодной воды. Во-первых, ему не дали желаемое (частичного членства в НАТО, отложенного членства в НАТО или хотя бы чётких сроков этого членства). "Итоговое коммюнике саммита с его двусмысленным дипломатическим языком отображает серьёзный раскол среди членов альянса по вопросу того, как будет проходить путь Украины к членству в НАТО. Украине было обещано приглашение, "когда союзники согласятся и будут выполнены условия", без упоминания сроков или условий", — пишет The New York Times.

Например, издание The Washington Post написало о том, что Зеленский — просто популист. Что он, не колеблясь, критикует своих сторонников в тот момент, когда чувствует, что это поможет ему набрать очки на Украине. Другие же дали понять, что ответный отлуп киевского режима является всё-таки единичным случаем. "Жёсткие слова Салливана являлись редким примером критики со стороны администрации Байдена, которая постепенно удовлетворяет требования Зеленского относительно поставок более современных систем вооружений", — говорит The New York Post.