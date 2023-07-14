Как на Западе реагируют на то, что Украину унизили и отлучили от НАТО Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о реакции западных СМИ на публичный отлуп Зеленского в Вильнюсе. 13 июля, 23:42 Обложка © Getty Images / Paul Ellis - Pool

По итогам прошедшего в Вильнюсе саммита НАТО Владимир Зеленский стал Калифом на час в российском сегменте интернета. Социальные сети были просто переполнены жалкими фотографиями главы киевского режима, который вместо привычного для себя героического приёма получил в Вильнюсе ушат холодной воды. Во-первых, ему не дали желаемое (частичного членства в НАТО, отложенного членства в НАТО или хотя бы чётких сроков этого членства). "Итоговое коммюнике саммита с его двусмысленным дипломатическим языком отображает серьёзный раскол среди членов альянса по вопросу того, как будет проходить путь Украины к членству в НАТО. Украине было обещано приглашение, "когда союзники согласятся и будут выполнены условия", без упоминания сроков или условий", — пишет The New York Times.

Кроме того, Зеленского ещё и публично осадили за хамское поведение в отношении стран – лидеров альянса за то, что он чуть ли не пытался их шантажировать и за то, что вместо благодарности за подачки требует ещё больше оружия и денег. "Нравится нам это или нет, но люди хотят всё-таки видеть благодарность за свою помощь", — заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Примерно с такими же словами касательно чувства благодарности выступил и помощник по нацбезопасности США Джейк Салливан.

Да, в западных СМИ тоже иногда проскальзывали мемы. Однако большинство "свободных" тамошних изданий воздержались от мемов. Вместо этого они попытались получить премию двух пальмовых стульев — проще говоря, продемонстрировать конфликт, но вежливыми словами.

Например, издание The Washington Post написало о том, что Зеленский — просто популист. Что он, не колеблясь, критикует своих сторонников в тот момент, когда чувствует, что это поможет ему набрать очки на Украине. Другие же дали понять, что ответный отлуп киевского режима является всё-таки единичным случаем. "Жёсткие слова Салливана являлись редким примером критики со стороны администрации Байдена, которая постепенно удовлетворяет требования Зеленского относительно поставок более современных систем вооружений", — говорит The New York Post.

На сайте правящей Консервативной партии Великобритании появилась статья с кричащим заголовком "Мы — не Amazon", посвящённая попыткам министра обороны Соединённого Королевства Бена Уоллеса как-то обуздать хамское поведение Зеленского. Конечно, партийцы попытались максимально подсластить пилюлю. "Предупреждение Уоллеса, конечно, звучало резко, но настоящие друзья говорят горькую правду", — утверждалось в статье. "Высокопоставленные западные политики и официальные лица отмечают, что возникшая напряжённость отражает внутренние трудности, с которыми столкнулись некоторые из 31 члена НАТО, оказывая Украине постоянную поддержку, в которой она нуждается, а также разочарование Киева тем, что предлагаемое оружие и дипломатическая поддержка не оправдывают его чаяний", — вежливо поясняет сложившуюся ситуацию The Financial Times, опуская тот момент, что дарёному коню в зубы приличные люди не смотрят. Проще говоря, по всем нормам и правилам попрошайка не имеет права возмущаться тем, что ему дают недостаточно.

Да, западные СМИ признают, что попрошайка не получил того, чего хотел. "Украинские лидеры приехали в Вильнюс за жёсткими гарантиями безопасности, большим количеством оружия и чёткой дорожной картой к членству в НАТО. Вместо этого они получили в основном обнадеживающие слова и расплывчатые обещания помочь Киеву самому себя защитить", — констатирует The Wall Street Journal. И отмечают, что требования Зеленского были, мягко говоря, весьма сомнительными, а то и неосуществимыми. "Отказ или неспособность НАТО указать сроки вполне объяснимы. По сути, ответ на вопрос, когда Украина вступит в НАТО, такой же, как и на вопрос, когда Украина выиграет войну. НАТО ясно дало понять, что первое не может произойти раньше второго", — указывает CNN.

СМИ утверждали, что итог саммита, по сути, был предопределён позицией Соединённых Штатов. "Байден признал, что альянс не приглашал Украину в члены во время саммита… Байден подчеркнул, что Украина не готова вступить в НАТО", — признает CNN. Да, эта позиция уже вызвала критику ряда европейских ястребов, в частности, бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. "Не должно быть никаких оправданий или причин для того, чтобы продолжать ничегонеделание или откладывание процесса вступления, — цитирует его CNN. — Последняя из имевшихся преград заключалась в том, что это вступление будет провокацией в глазах Владимира Путина. Ну что ж, умы видели, что происходит, когда у вас нет Украины в НАТО, вы провоцируете худшую войну в Европе за 80 лет". Однако Байден, несмотря на свой возраст и проблемы со здоровьем, соображает всё-таки лучше Джонсона и понимает все риски даже от принятия "отложенного" членства киевского режима.

Однако самый яркий комментарий относительно саммита всё-таки дало авторитетнейшее британское издание The Economist. Вроде как оно тоже попыталось подсластить пилюлю для Зеленского — дать ему и всем понять, что Украина с саммита не ушла с пустыми руками. Мол, она получила специфические гарантии от стран "Большой семёрки". "Члены G7 не зашли так далеко, чтобы предложить Украине формальные гарантии безопасности в соответствии со статьей 5 НАТО о взаимной обороне, согласно которой нападение на одного является нападением на всех. Но они сказали, что, если после этой войны Россия снова нападёт на Украину, союзники "немедленно проконсультируются с Украиной" и предложат "быструю и постоянную помощь в области безопасности", включая "современную военную технику на суше, на море и в воздухе", — пишет издание. И ключевым в том комментарии является именно словосочетание "после войны". Однако на сегодняшний день есть два реалистичных варианта окончания этой СВО. В рамках первого — по остаткам Украины будет принято пакетное соглашение, после которого этому остатку помогать уже будет не нужно. В рамках второго — от Украины ничего не останется, а значит, помогать будет некому.

Авторы Геворг Мирзаян