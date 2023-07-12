Конец конфликта или заморозка: Как на саммите НАТО вытерли ноги об Украину Доцент Финансового Университета Геворг Мирзаян – о том, почему в Вильнюсе Киев не дождался вступления в НАТО. 11 июля, 23:40 Реджеп Эрдоган и Джо Байден во время встречи на саммите в Литве. Обложка © ТАСС / AP / Susan Walsh

Саммит НАТО в Вильнюсе начал пиариться западными СМИ за несколько месяцев до его начала. Американские, английские, немецкие издания – все они называли его прорывным и историческим. Однако в их статьях речь шла о каком-то судьбоносном решении в вопросе Украины. Глава киевского режима, его партнеры из восточной Европы, западная ультралиберальная общественность – все они убеждали Альянс сделать шаг на пути включения Украины в НАТО. Дать гарантию автоматического включения после окончания российской СВО, предложить четкую дорожную карту, используя, хотя бы, включение по частям, в рамках которого гарантии Альянса будут распространяться только на ту территорию, которую контролирует сейчас киевский режим.

В итоге саммит закончился сенсационно – но хедлайнером на нем была Турция, которая вроде как решила пустить Швецию в НАТО. Украине же никто этого членства не дал – и даже не гарантировал.

Да, говорили красивые слова. Генсек НАТО Йенс Столтенберг уверял, что основной целью блока является гарантия победы Украины как «демократической нации Европы». Что без этой победы Европа не будет в безопасности. В рамках стимулирования этой победы обещали новые поставки оружия, причем речь идет не только о американских кассетных боеприпасах. Французы дают полсотни ракет дальнего радиуса действия (MBDA Scalp-EG, аналоги британских Storm Shadow), немцы раскошеливаются на пакет в 700 миллионов евро (где будут боевые машины Puma, новые системы Patriot, 25 танков Leopard 1А5 и 40 БТР Marder со снарядами к ним). Кроме того, состоится инаугурационный саммит Украина-НАТО, где, мол, будут приняты какие-то меры по ускорению вступления киевского режима в Альянс.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (слева направо) перед встречей по вопросу вступления в альянс Швеции. Фото © ТАСС / EPA / FILIP SINGER

Однако при этом было четко указано, что сейчас никакого вступления не будет. Нет и никакого четкого срока этого вступления. «В проекте финального документа саммита НАТО нет точного времени и согласованного плана приема Украины в альянс», — заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Прежде всего потому, что Альянс (где у каждой страны есть право вето) не смог достичь какого-то компромисса в этом вопросе. Целый ряд государств-членов не готов брать на себя обязательства по защите Украины или же по автоматическому включению Украины в НАТО – просто потому, что не хотят принимать государство, имеющее территориальные конфликты с ядерной Россией. «Украина получит приглашение в НАТО после получения согласия всех членов альянса и выполнения всех условий», - отметил бельгийский премьер Александр де Кро.

Именно поэтому о включении говорили исключительно в привязке к окончанию конфликта на Украине – то есть после того, как Москва и Киев (ну или Львов – как пойдет) урегулируют территориальный вопрос. Даже поляки под давлением старших товарищей были вынуждены привязать свою интервенцию к этому событию. По словам польского президента Анджея Дуды, после окончания вооруженного конфликта на Украине возможно направление миротворческой миссии НАТО, в которой могут принять участие польские военнослужащие. Вопрос в том, будет ли куда посылать?

Что будет с Киевом после СВО

В итоге президент Зеленский, который приехал в Вильнюс для выступления на ассамблее НАТО, вынужден был ограничиться стендапом для простых горожан. «Унижение — вот что он сегодня испытал", отмечают российские политологи.

Причем унизили его специально. Провальный для киевского режима саммит НАТО был связан не только с тем, что у кого-то из европейцев проснулся инстинкт самосохранения, но и с тем, что Украина разочаровала американцев. Сорвала им проведение вильнюсского саммита на мажорной ноте.

Дело в том, что американцам сейчас очень нужны большие внешнеполитические победы – и не только потому, что дедушка Байден вступает в предвыборную гонку. За последние полтора года Соединённые Штаты фактически принудили своих союзников ввязаться в самоубийственную войну, выкрутили им руки и обезжирили национальные бюджеты. И сейчас союзникам нужно показать, что это было не зря, что впереди их ждет не глобальный экономический кризис, а великая победа. Собственно, именно для этого под саммит НАТО и планировался победный блицкриг против российской армии на Запорожье. Именно поэтому Штаты вложили в этот блицкриг столько средств и усилий.

Сорванная победа

Здание Пентагона. Фото © Shutterstock

«Это наступление готовилось лучшими военными умами США, с задействованием аналитических и вычислительных центров Пентагона и НАТО. За шесть месяцев ВСУ были "прокачены" до уровня самой мощной армии Европы, получив больше 350 танков, 400 орудий, 1200 бронемашин, БМП, БТР, 60 самолетов и вертолетов и больше 2 миллионов снарядов, — поясняет российский военный эксперт Влад Шурыгин. — Но, вместо победного "наступа", приключилась полная "зрада"! Наступление провалилось. За 37 суток ВСУ не смогли даже преодолеть полосу обеспечения нашей первой линии обороны. Крах! И теперь американцам крайне важно сменить повестку саммита на ту, которая позволит выйти на победный тон».

Роль Турции

Именно поэтому на саммите солировал Эрдоган, который по причине жесточайшего давления и предоставления ряда уступок (политика кнута и пряника в действии) практически завершил расширение НАТО за счет Швеции. И позволил Столтенбергу сказать о том, что «из-за боевых действий Путин лишь получит ещё больше НАТО у порога». А несостоявшегося киевского аниматора отправляют домой, где он теперь должен объяснять собственному населению причины полученного унижения со стороны западных партнеров. Очередного унижения.

Авторы Геворг Мирзаян