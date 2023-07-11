Тревожные звоночки: Кто отказывается поддерживать Зеленского в Европе и Америке Какие события в европейских странах сигнализируют о проблемах поддержки Зеленского и киевской власти. 10 июля, 23:40 Президент Украины Владимир Зеленский. Обложка © Getty Images / Sascha Schuermann

Похоже, что амплуа и большой опыт комика не даёт главе Украины Владимиру Зеленскому покоя. В ответ на заявление экс-президента США Дональда Трампа, что он мог бы остановить конфликт на Украине за 24 часа, квазипрезидент Незалежной заявил, что Байден мог сделать это за пять минут, но этому мешает, собственно, сам Зеленский, потому что не готов расставаться с землёй бывшей УССР.

— Если мы говорим о прекращении войны ценой Украины, другими словами, о том, чтобы заставить нас отказаться от наших территорий, что ж, я думаю, таким образом Байден мог бы положить ей конец даже за пять минут. Но мы бы не согласились, — сказал Зеленский в интервью CNN.

Зеленского выгнали с европейского саммита

Европейский парламент на Люксембургской площади, где в мае был выставлен плакат с изображением президента Европейского парламента Роберты Метсолы, приветствующей президента Украины Владимира Зеленского 16 декабря 2023 года в Брюсселе, Бельгия. Фото © Getty Images / Omar Havana

Главы 33 стран Латинской Америки и Карибского бассейна заставили Евросоюз аннулировать приглашение Владимира Зеленского на саммит ЕС – Латинская Америка. Он должен состояться в Брюсселе 17–18 июля. Кроме того, организаторам пришлось вычеркнуть киевского лидера из проекта итоговой декларации мероприятия, как и "все пункты, касавшиеся поддержки Украины", сообщают европейские СМИ. Провальная "санкционная дипломатия" ломается, резюмируют в соцсетях.

Киев не пустят в НАТО

"США и Германия заблокируют членство Украины в НАТО". С таким заголовком вышла газета Bild. — На глазах у лидеров 31 страны – члена НАТО и всего мира Зеленский хотел попросить в Вильнюсе о приёме его страны в НАТО. Но именно этому официальному запросу хотят помешать некоторые ключевые участники альянса. Прежде всего Германия и США. Членство Украины в Североатлантическом альянсе поддерживают Латвия, Литва, Эстония, Польша, Болгария, Румыния, Швеция, Турция и Франция, но Берлин и Вашингтон оказывают на них давление, — сообщает издание.

При этом на Западе обсуждают другую идею — принятие Украины в альянс частями во время боевых действий. А статью № 5 о коллективной защите НАТО экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил распространить только на территории, которые фактически контролирует Киев. Некоторые эксперты расценивают эту информацию как подготовку к переговорному процессу, в результате которого Киев получит обещание альянса о частичном вступлении.

Украинские беженцы несут проблемы для Европы

Об этом прямиком пишет брюссельский портал Euractiv. У временной договорённости между Правительством Нидерландов и муниципалитетами обозначилась цена и она начинает кусаться, отмечают бельгийские журналисты. В докладе, который получило издание, есть предупреждение, что кабинет министров может столкнуться с трудностями в поиске адекватных решений жилищных проблем, поскольку Нидерланды в настоящее время погрязли в остром миграционном и жилищном кризисе. Более того, министр жилищного строительства Нидерландов Хуго де Йонге заявил, что большое количество украинских беженцев может обрушить в стране жилищное строительство.

"Зеленский — убийца украинского народа!"

"Зеленский — убийца украинского народа!" С таким слоганом вышли протестующие 45 городов Болгарии, где прошёл национальный марш за мир и нейтралитет болгарского государства. А завирусившееся видео с болгарским священником, который предаёт анафеме кортеж Зеленского, прибывшего в Софию просить очередную порцию оружия, лишь демонстрирует единство народа. В Софии демонстранты остановились у Минобороны и потребовали отставки главы ведомства, который ранее анонсировал готовность оказать Украине дополнительную военную помощь из армейских резервов.

О том, что лидеры большинства стран ЕС не справляются с валом проблем, вызванных конфликтом на Украине, санкционной политикой против России и потерей собственного суверенитета, заявила американский политолог Гилберт Доктороу в шоу Redacted News у Клейтона и Натали Моррис. По её словам, главы европейских государств "не справляются со своими обязанностями из-за собственных интеллектуальных проблем, исторического прошлого и событий". А смерть итальянского политика Сильвио Берлускони поставила точку в вопросе личностей на пространстве ЕС. Сейчас странами старой части Западного континента "управляют пигмеи".

Согласно прогнозам политологов, предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе продемонстрирует раскол в европейских элитах и, несмотря на продолжение программ вооружения, лишит единства в вопросах помощи Киеву.

Авторы Андрей Лапенков