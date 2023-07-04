Чем опасны противокорабельные комплексы NSM-CDS, которые приобретёт Киев Оглавление Характеристики сухопутного комплекса NSM-CDS Особенности системы ракет NSM-CDS Изменение уровня конфликта Подвижные береговые ракетные комплексы NSM-CDS из Польши может получить Украина. Это системы с дальностью действия более 220 км, поражающие как надводные, так и наземные цели. 16123 16123 Морская ударная ракета NSM. Обложка © Wikipedia.org

О планах Украины сообщил польский портал Defense24. По информации издания, Киев занят переговорами с Варшавой. Закупку намерены осуществить за счёт бюджета Украины или средств Евросоюза. Береговой комплекс NSM CDS представлен в Польше двумя дивизионами NSM, каждый из них состоит из двух батарей, располагающих 12 ракетами.

Характеристики сухопутного комплекса NSM-CDS

Пусковая установка NSM (Naval Strike Missile) производства норвежской компании Kongsberg Defense and Aerospace на грузовике Jelcz возле площади Пилсудского в Варшаве, Польша, 13 сентября 2022 года. Фото © Getty Images / NurPhoto

Морская ударная ракета NSM™ CDS — это высокоточная ракетная система класса "земля – земля" (SSM). NSM может летать над сушей и вокруг неё, совершать случайные манёвры, в отличие от своего предшественника — ракеты Penguin, которая совершала полёты строго по курсу. NSM основана на полёте из стороны в сторону, с такими ракетами справляется новая авиация, используя тепловые ловушки, но у военных кораблей нет противотепловой защиты, что ставит их в сложное положение. Ракеты береговой обороны малозаметны и имеют небольшой вес, составляющий около 400 кг. Изначально эта система разрабатывалась для боёв в сложных военно-морских условиях.

Особенности системы ракет NSM-CDS

Противокорабельная и наземная ракета Naval Strike Missile (NSM). Фото © Shutterstock

Распределение целевых задач между элементами системы NSM-CDS имеет несколько сценариев. Система способна получать данные о целях от радара, наблюдения за морем или через внешние источники по каналам передачи данных или протоколам интерфейсных сообщений. Функции с сетецентричной архитектурой обеспечивают комплексу несколько одновременных взаимодействий и целеполучение за горизонтом. NSM может осуществлять навигацию с помощью систем GPS, инерциальной и TERCOM.

После запуска в воздух твердотопливным ускорителем, который сбрасывается при сгорании, ракета разгоняется до цели на высокой дозвуковой скорости маршевым турбореактивным двигателем. В результате цель поражает 125-килограммовая осколочно-фугасная боеголовка. Что в случае корабля-мишени означает столкновение с кораблём у ватерлинии или вблизи неё.

CDS NSM™ состоит из трёх основных элементов. Центр управления огнём (FCC) обеспечивает управление огнём, компьютеры связи и информации — управление боем (BMC4I). Огневая установка Naval Strike Missile Launcher защищает боевую платформу с ракетой NSM.

Изменение уровня конфликта

Запуск морской ударной ракеты с авианосца USS Coronado (LCS-4) в сентябре 2014 года. Фото © Wikipedia.org / U.S. Navy photo / Zachary D. Bell

Ракеты NSM относятся к ракетам пятого поколения, и в качестве головки самонаведения в них используют не локационную часть, а ту, которая наводится на корабль по его тепловому контуру. Дело в том, что ни один корабль не обладает такой тепловой защитой, в отличие от авиационных комплексов, у которых есть тепловые ловушки. Для того чтобы эта ракета точно сработала, необходимо целеуказание Алексей Леонков Военный эксперт

Он напомнил, что ракеты NSM уже проходили испытание на натуральных объектах.

— В одном случае две ракеты NSM попали в корабль и нанесли ему значительные повреждения. Данную ракету запускают с берегового комплекса, например с бронемашины HMMWV. На её шасси можно устанавливать две контейнерные пусковые установки, а затем производить диверсии, — говорит Леонков.

С учётом того что в акватории ЧМ постоянно ведётся воздушная разведка стран НАТО, прежде всего — США и Британии, представленная как самолётами-разведчиками, так и БПЛА, то подобные целеуказания будут обеспечиваться, отмечает эксперт.

— Последняя атака на корабль "Иван Хурс" с участием надводных беспилотников подтвердила ту информацию, что эти БПЛА наводились на наш корабль с помощью таких разведсредств. Они запускались с борта гражданского судна, а теперь предположим, что в атаке будут участвовать крылатые ракеты, которые могут использовать сложный профиль полёта над морем на высоте 5–10 метров, можно представить, какую опасность они будут представлять для наших кораблей, например, в бухте Севастополя, — считает Алексей Леонков.

Противник, который сейчас спонсирует Киев, поднимает планку конфликта до запредельных величин, уже приближающих к грани открытого конфликта России и НАТО Алексей Леонков Военный эксперт

— Нужно понимать, что ответы в этом случае будут уже совершенно другие, об этом предупреждал и Верховный главнокомандующий. Мы знаем, откуда и что идёт. Об этом говорил и глава Минобороны — подобные боеприпасы и удары по нашим территориям будут расцениваться как вовлечение в конфликт США и Великобритании со всеми вытекающими последствиями, — полагает эксперт.

Авторы Елена Ладилова