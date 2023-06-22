Чем опасны ракеты AMRAAM класса "воздух – воздух", которые поставят Украине Оглавление Какие ракеты готовят США для ВСУ Особенности ракеты AMRAAM AIM-120 Для чего Вашингтон намерен пополнить запасы ракет, предназначенных для американских истребителей в Европе? 39321 39321 F-16 из 421-й истребительной эскадрильи, авиабаза Хилл, штат Юта, выпускает первую усовершенствованную ракету класса "воздух-воздух" средней дальности AIM-120 (AMRAAM) над резервируемой территорией. Обложка © Getty Images / USAF

Какие ракеты готовят США для ВСУ

США передадут Украине ракеты американского производства AMRAAM класса "воздух – воздух" средней дальности для поражения воздушных целей за пределами прямой видимости цели. Штаты заключили контракт с оборонной компанией Raytheon на выпуск ракет на $1,1 млрд. Договор предусматривает производство не только ракет, но и систем телеметрии и запчастей.

На родине это оружие получило прозвище Slammer, то есть хлопушка. Различные модификации этой ракеты состоят на вооружении 33 государств и используются в качестве основного оружия всех типов современных истребителей американских ВС. Этими ракетами Пентагон активно бомбил Ирак и Сирию. Подробности контракта не раскрываются, однако эксперты считают, что Вашингтон намеревается вытеснить с европейского рынка своих конкурентов. Помимо Киева ракеты получат ещё два десятка стран.

Авиационные артиллеристы загружают усовершенствованную ракету класса "воздух – воздух" средней дальности Aim-120 на крыло ударного истребителя F/A-18 "Hornet" 24 октября 2001 г. На борту авианосца USS Theodore Roosevelt. Фото © Getty Images / U.S. Navy

Журнал Military Watch напоминает, что США сократили производство модификации AMRAAM AIM-120C в пользу более новой версии — AIM-120D, её дальность действия оценивается в 160–180 км. Как ожидается, эта модификация станет последней итерацией конструкции AMRAAM AIM-120.

— Поскольку AIM-120D всё чаще уступает новым конструкциям конкурирующих держав, в первую очередь китайской PL-15, которая имеет дальность действия от 250 до 300 км и использует более совершенный радар AESA. Кроме того, ожидается, что США уделят первоочередное внимание финансированию преемника — AIM-260. Многообещающая новая ракета превзойдёт AMRAAM во многом так же, как AMRAAM затмила Sparrow, и, как ожидается, сократит отставание от PL-15, — пишет MW об американской разработке, изначально предназначавшейся для элиты боевого американского флота и палубных истребителей, а затем ставшей универсальной.

Военные эксперты отмечают, что зенитные ракеты AMRAAM универсальны и используются во многих зенитных системах НАТО, в том числе и ЗРК NASAMS, которые поставляются ВСУ. Дальность ракет для этого комплекса составляет 25–40 км, высота поражения — до 16 км, цель сбивается с вероятностью 85%.

Особенности ракеты AMRAAM AIM-120

Соннам, Южная Корея, 20 октября 2019 года. Истребители F-16, ракеты AMRAAM и ракеты Sidewinder представлены в авиасалоне. Фото © Shutterstock

Скорее всего, поставка этого вида зенитных ракет будет связана не только с ЗРК NASAMS, но и с подготовкой снарядов для F-16, от которых собираются избавляться Европа и США. Версия ракеты AIM-120 позволяет подвешивать её на пусковые устройства двух типов: с рельсовыми направляющими и с принудительным отделением при помощи пиропатронов. Устройства обоих типов позволят производить подвеску шести управляемых ракет на самолёте F-16.

Известны три модификации ракеты AMRAAM AIM-120: AIM-120A — ракеты этой серии выпускались до 1994 года, AIM-120B — модернизированный вариант, AIM-120C — ракета, находящаяся в производстве с 1996 года, доработанная для размещения на F-22, эта версия отличается сокращёнными габаритами, более перспективными характеристиками скорости и манёвренности.

— Ракеты этого типа представлены широким спектром, дальность их модификаций составляет от 30 км до 180 км. Проблема в том, что эти ракеты могут быть применены с самолётов, имеющих соответствующее бортовое вооружение: РЛС и прочее. Для того чтобы их применять с самолётов советского производства МиГ-29, их необходимо серьёзно перерабатывать — это долго и дорого. Оставшийся вариант — их намерены использовать с самолётов F-16, — пояснил военный эксперт Константин Сивков.

Авторы Дмитрий Шестопалов