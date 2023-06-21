Пентагон заказал на $1,15 млрд ракеты AMRAAM для ряда стран, включая Украину

Компания Raytheon Missiles and Defense из штата Аризона заключила с Пентагоном контракт на сумму более 1,15 млрд долларов на производство ракет средней дальности AMRAAM класса "воздух – воздух" для ряда стран, в том числе для Украины. Об этом информирует американское оборонное ведомство.

"Контракт включает несекретные зарубежные военные поставки Бахрейну, Бельгии, Болгарии, Канаде, Финляндии, Венгрии, Италии, Японии, Нидерландам, Норвегии, Катару, Саудовской Аравии, Сингапуру, Южной Корее, Испании, Швейцарии, Украине и Великобритании", — отмечается в сообщении.

Общее число зарубежных стран составляет 39% от цены контракта, который предполагает производство ракет и телеметрической системы AMRAAM, а также основных и эксплуатационных запчастей. Дата окончания работ по соглашению — 31 января 2027 года.