Пентагон нашёл ещё 6,2 млрд долларов для Киева при перерасчёте военной помощи

У Пентагона появилась возможность потратить на поставки вооружений Украине дополнительные шесть миллиардов долларов, возникшие при перерасчёте уже выделенной помощи. Об этом заявила заместитель официального представителя американского оборонного ведомства Сабрина Сингх на брифинге.

"В ходе регулярного надзора со стороны департамента за исполнением президентских полномочий по поставкам для Украины мы обнаружили несоответствия в оценке снаряжения", — заявила Сингх.

Зампред оборонного ведомства отметила, что речь идёт о случаях, когда была произведена "переоценка стоимости оборудования", предоставляемого из запасов США. Так, на 2023 год подтверждено 3,6 миллиарда долларов, а на 2022 финансовый год — 2,6 миллиарда долларов, что в сумме — 6,2 миллиарда долларов, подытожила она.