В США признали роковую ошибку в отношении России

"США были неправы в отношении России, они не понимали, с чем имеют дело, думали, что Россия — это всё ещё отсталое хаотичное государство, каким оно было в 1990-х годах", — сказал он.

По словам полковника, Америка пропустила всё, что сделал российский президент Владимир Путин за последние два десятилетия. Так, РФ сохранила крупную научно-техническую базу для производства военной техники. Запад же не понимал это, равно как и то, что россияне поддерживают свои власти. Результатом ошибки стал крестовый поход Штатов против "очередной отсталой страны". Точно такими же они считали Афганистан, Ирак, Сирию и Ливию. И хотя США поняли свою неправоту, признать её никто не хочет, а ведь кто-то мог бы сказать, мол, мы ошиблись, пришло время нам сократить наши потери и двигаться дальше, заключил Макгрегор.