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28 июля, 22:49

На Западе указали на разрушенный Россией миф о США

Экс-агент MI6 Крук: Российская армия разрушила миф о военной мощи США

Российская армия полностью развеяла миф о военной мощи США в ходе конфликта на Украине. Об этом рассказал бывший британский разведчик Аластер Крук.

"Этот миф полностью разрушен. Очень жестоко разрушен на Украине. Провал систем вооружения, которые обещали привнести кардинальные перемены", пояснил экс-агент MI6 в эфире ютуб-канала Judging Freedom.

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Крук также отметил, что западные союзники Украины допускают серьёзную ошибку, продолжая подогревать конфликт, несмотря на имеющиеся данные о дефиците боеприпасов. По словам разведчика, Запад очень самоуверен и не задумывается о последствиях поражения Киева.

Ранее американский бизнесмен и инвестор Дэвид Сакс заявил о том, что отношение Запада к украинскому конфликту изменилось после неудачных попыток наступления ВСУ. Он продемонстрировал различия в заголовках в СМИ с разницей в несколько месяцев.

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t.me / Минобороны России

Юлия Коновалова
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