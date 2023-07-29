Российская армия полностью развеяла миф о военной мощи США в ходе конфликта на Украине. Об этом рассказал бывший британский разведчик Аластер Крук.

"Этот миф полностью разрушен. Очень жестоко разрушен на Украине. Провал систем вооружения, которые обещали привнести кардинальные перемены", — пояснил экс-агент MI6 в эфире ютуб-канала Judging Freedom.

Крук также отметил, что западные союзники Украины допускают серьёзную ошибку, продолжая подогревать конфликт, несмотря на имеющиеся данные о дефиците боеприпасов. По словам разведчика, Запад очень самоуверен и не задумывается о последствиях поражения Киева.