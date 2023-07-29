На Западе указали на разрушенный Россией миф о США
Экс-агент MI6 Крук: Российская армия разрушила миф о военной мощи США
Российская армия полностью развеяла миф о военной мощи США в ходе конфликта на Украине. Об этом рассказал бывший британский разведчик Аластер Крук.
"Этот миф полностью разрушен. Очень жестоко разрушен на Украине. Провал систем вооружения, которые обещали привнести кардинальные перемены", — пояснил экс-агент MI6 в эфире ютуб-канала Judging Freedom.
Крук также отметил, что западные союзники Украины допускают серьёзную ошибку, продолжая подогревать конфликт, несмотря на имеющиеся данные о дефиците боеприпасов. По словам разведчика, Запад очень самоуверен и не задумывается о последствиях поражения Киева.
Ранее американский бизнесмен и инвестор Дэвид Сакс заявил о том, что отношение Запада к украинскому конфликту изменилось после неудачных попыток наступления ВСУ. Он продемонстрировал различия в заголовках в СМИ с разницей в несколько месяцев.
t.me / Минобороны России