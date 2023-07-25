Единственным возможным итогом украинского конфликта является победа России. Украина же перестанет существовать в своих нынешних границах. Об этом заявил офицер французской армии, офицер ордена Почётного легиона, кавалер национального ордена "За заслуги", обладатель медали США за выдающиеся заслуги генерал Доминик Делаварде.

"Россия будет определять, когда закончится война, со всеми её возможностями по мобилизации огромного количества солдат, с её мощностями по производству оружия, которые превышают даже коллективные возможности НАТО. Наши склады будут пусты, а российские всегда будут полны", — сказал он в беседе с изданием Stratpol.

Делаварде считает, что по итогу конфликта Украина изменится. Россия освободит территории с русскоязычным населением, а европейские страны, такие как Польша и Германия, могут попытаться "оторвать кусок" побольше от Незалежной.