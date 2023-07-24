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24 июля, 03:55

Американский бизнесмен раскрыл ложь об успехах ВСУ на примере британских статей

Бизнесмен Сакс сообщил об изменении отношения Запада к ВСУ на фоне их провалов

Отношение Запада к украинскому конфликту изменилось после провальных попыток наступления ВСУ. Об этом заявил американский бизнесмен и инвестор Дэвид Сакс, опубликовав пост в Twitter.

Сакс продемонстрировал заголовки публикаций британского полковника в отставке Ричарда Кемпа в газете The Telegraph за прошлые месяцы. В них шла речь о "провале", надвигающемся "коллапсе России" и "её страхе перед украинским контрнаступлением". Другое фото, опубликованное бизнесменом 21 июля, носило совершенно иной характер: заголовок был "Контрнаступление Украины проваливается, а простых решений нет".

"Как это начиналось. Как это закончилось", — озаглавил пост с "эволюцией заголовков" Сакс.

Путин заявил, что контрнаступление ВСУ не имеет успеха

Путин заявил, что контрнаступление ВСУ не имеет успеха

Ранее журналисты The Wall Street Journal написали, что Запад знал об отсутствии подготовки и оружия у украинских войск, но рассчитывал на достижение успеха Киевом в контрнаступлении за счёт мужества и находчивости ВСУ, однако этого не произошло.

Обложка ©

Flickr / Ministryofdefenceua

Анатолий Симоненко
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