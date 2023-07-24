Американский бизнесмен раскрыл ложь об успехах ВСУ на примере британских статей
Бизнесмен Сакс сообщил об изменении отношения Запада к ВСУ на фоне их провалов
Отношение Запада к украинскому конфликту изменилось после провальных попыток наступления ВСУ. Об этом заявил американский бизнесмен и инвестор Дэвид Сакс, опубликовав пост в Twitter.
Сакс продемонстрировал заголовки публикаций британского полковника в отставке Ричарда Кемпа в газете The Telegraph за прошлые месяцы. В них шла речь о "провале", надвигающемся "коллапсе России" и "её страхе перед украинским контрнаступлением". Другое фото, опубликованное бизнесменом 21 июля, носило совершенно иной характер: заголовок был "Контрнаступление Украины проваливается, а простых решений нет".
"Как это начиналось. Как это закончилось", — озаглавил пост с "эволюцией заголовков" Сакс.
Ранее журналисты The Wall Street Journal написали, что Запад знал об отсутствии подготовки и оружия у украинских войск, но рассчитывал на достижение успеха Киевом в контрнаступлении за счёт мужества и находчивости ВСУ, однако этого не произошло.
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