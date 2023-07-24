Американский бизнесмен раскрыл ложь об успехах ВСУ на примере британских статей

Отношение Запада к украинскому конфликту изменилось после провальных попыток наступления ВСУ. Об этом заявил американский бизнесмен и инвестор Дэвид Сакс, опубликовав пост в Twitter.

Сакс продемонстрировал заголовки публикаций британского полковника в отставке Ричарда Кемпа в газете The Telegraph за прошлые месяцы. В них шла речь о "провале", надвигающемся "коллапсе России" и "её страхе перед украинским контрнаступлением". Другое фото, опубликованное бизнесменом 21 июля, носило совершенно иной характер: заголовок был "Контрнаступление Украины проваливается, а простых решений нет".

"Как это начиналось. Как это закончилось", — озаглавил пост с "эволюцией заголовков" Сакс.