В США заявили о разочаровании Запада в украинских войсках

Запад знал об отсутствии подготовки и оружия у украинских войск, но рассчитывал на достижение успеха Киевом в контрнаступлении за счёт мужества и находчивости ВСУ, однако этого не произошло, пишет газета The Wall Street Journal.

"Когда этой весной Украина начала масштабное контрнаступление, западные военные чиновники знали, что у Киева нет ни подготовки, ни оружия — от снарядов до боевых самолётов, которые необходимы для вытеснения российских войск. Но они надеялись, что мужество и находчивость украинцев возьмут верх. Этого не произошло", — указывается в материале.

В публикации говорится, что наступление Киева парализуют смертоносные минные поля, обширные укрепления и превосходство авиации РФ. Результатом становится бессмысленная гибель украинских военных. При этом крупномасштабный прорыв ВСУ становится всё менее достижимым, поэтому Запад сталкивается с перспективой затягивания конфликта и необходимости дополнительной финансовой поддержки, на которую Соединённые Штаты и их европейские союзники уже не так охотно идут.

Также авторы WSJ обращают внимание на опасения Джо Байдена, что затягивание конфликта скажется на его шансах переизбраться на пост американского президента. И это наряду со значительным снижением ресурсов ЕС, которые нужны для поддержки Украины. В статье подчёркивается, что ненадёжная позиция Вашингтона по данному вопросу может сказаться на намерениях Брюсселя. Иными словами, при сопротивлении Соединённых Штатов европейские страны маловероятно усилят финансирование и военную поддержку Киева.