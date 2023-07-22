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Регион
Опубликовано 22 июля 2023, 05:33
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В Британии оставили ВСУ лишь один вариант контрнаступления, и он очень плохой

Telegraph: У ВСУ остался лишь вариант лобовых атак на укреплённую оборону ВС РФ

У ВСУ остался только один вариант контрнаступления — лобовые атаки на одни из лучших в истории оборонительных сооружений. Об этом заявил отставной полковник армии Великобритании Ричард Кемп в статье для газеты Telegraph.

По словам бывшего военного, ВС РФ возвели обширные оборонительные рубежи и никуда отступать не намерены, поэтому украинские войска могут лишь прямо атаковать хорошо защищённые позиции.

"Такой исход делает Киев уязвимым для изменений в западном мнении, учитывая вероятность прихода Трампа на пост президента и усталость европейцев. Это то, о чём должен знать президент Зеленский, и то, что, возможно, вызывает большой ужас", — считает Кемп.

Полковник полагает, что нужно задать вопрос, способны ли ВСУ долгое время вести кровопролитные атаки на "одну из самых обширных систем военных оборонительных сооружений, что когда-либо видел мир". Эксперт напомнил, что эта стратегия подвергалась критике ещё во время Первой мировой войны.

Белый дом заявил о значительных потерях Украины в ходе контрнаступления
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Ранее президент России Владимир Путин заявил, что результатов контрнаступления ВСУ нет, они понесли громадные потери.

Напомним, "грандиозное" контрнаступление, широко анонсированное украинскими и западными СМИ на протяжении нескольких месяцев, началось 4 июня. Однако, несмотря на громкие заявления киевских политиков, манёвр обернулся для ВСУ огромными потерями, которые, по данным Минобороны РФ, составляют тысячи военных. Киевские власти признали медленный ход контрнаступления, но в провале почему-то решили обвинить западных партнёров.

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ТАСС / AP

Никита Никонов
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