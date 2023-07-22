У ВСУ остался только один вариант контрнаступления — лобовые атаки на одни из лучших в истории оборонительных сооружений. Об этом заявил отставной полковник армии Великобритании Ричард Кемп в статье для газеты Telegraph.

По словам бывшего военного, ВС РФ возвели обширные оборонительные рубежи и никуда отступать не намерены, поэтому украинские войска могут лишь прямо атаковать хорошо защищённые позиции.

"Такой исход делает Киев уязвимым для изменений в западном мнении, учитывая вероятность прихода Трампа на пост президента и усталость европейцев. Это то, о чём должен знать президент Зеленский, и то, что, возможно, вызывает большой ужас", — считает Кемп.

Полковник полагает, что нужно задать вопрос, способны ли ВСУ долгое время вести кровопролитные атаки на "одну из самых обширных систем военных оборонительных сооружений, что когда-либо видел мир". Эксперт напомнил, что эта стратегия подвергалась критике ещё во время Первой мировой войны.