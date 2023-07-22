В Британии оставили ВСУ лишь один вариант контрнаступления, и он очень плохой
Telegraph: У ВСУ остался лишь вариант лобовых атак на укреплённую оборону ВС РФ
У ВСУ остался только один вариант контрнаступления — лобовые атаки на одни из лучших в истории оборонительных сооружений. Об этом заявил отставной полковник армии Великобритании Ричард Кемп в статье для газеты Telegraph.
По словам бывшего военного, ВС РФ возвели обширные оборонительные рубежи и никуда отступать не намерены, поэтому украинские войска могут лишь прямо атаковать хорошо защищённые позиции.
"Такой исход делает Киев уязвимым для изменений в западном мнении, учитывая вероятность прихода Трампа на пост президента и усталость европейцев. Это то, о чём должен знать президент Зеленский, и то, что, возможно, вызывает большой ужас", — считает Кемп.
Полковник полагает, что нужно задать вопрос, способны ли ВСУ долгое время вести кровопролитные атаки на "одну из самых обширных систем военных оборонительных сооружений, что когда-либо видел мир". Эксперт напомнил, что эта стратегия подвергалась критике ещё во время Первой мировой войны.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что результатов контрнаступления ВСУ нет, они понесли громадные потери.
Напомним, "грандиозное" контрнаступление, широко анонсированное украинскими и западными СМИ на протяжении нескольких месяцев, началось 4 июня. Однако, несмотря на громкие заявления киевских политиков, манёвр обернулся для ВСУ огромными потерями, которые, по данным Минобороны РФ, составляют тысячи военных. Киевские власти признали медленный ход контрнаступления, но в провале почему-то решили обвинить западных партнёров.
ТАСС / AP