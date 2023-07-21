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Регион
Опубликовано 21 июля 2023, 10:18
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Путин: Результатов контрнаступления ВСУ нет, они понесли громадные потери

Результатов украинского контрнаступления нет, ВСУ понесли громадные потери. Не помогло ни западное оружие, поставленное в больших объёмах, ни иностранные наёмники и советники. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза.

"Результатов нет. Не помогают ни колоссальные ресурсы, ни поставки западного оружия: танков, артиллерии, ракет. Ни направление тысяч иностранных наёмников и советников, которые были использованы в попытках прорвать фронт нашей армии... Весь мир видит, что хвалёная западная якобы неуязвимая техника горит", подчеркнул глава государства.

По его словам, в ходе самоубийственных атак формирования ВСУ понесли огромные потери — десятки тысяч человек.

Президент также высоко оценил профессиональные действия российского командования и солдат, которые выполняют долг перед Родиной мужественно, героически.

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Как уже рассказывал Лайф, 4 июня ВСУ начали контрнаступление, которое анонсировалось на протяжении нескольких месяцев. Тем не менее манёвр обернулся для них огромными потерями и отсутствием продвижения. Как сообщал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, Киев с начала контрнаступления потерял более 26 тысяч военных. Сами украинские власти признали медленный ход контрнаступления, однако в неудачах решили обвинить западных партнёров.

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ТАСС / Михаил Терещенко

Александр Юнашев
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