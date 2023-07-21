Путин: Результатов контрнаступления ВСУ нет, они понесли громадные потери

Результатов украинского контрнаступления нет, ВСУ понесли громадные потери. Не помогло ни западное оружие, поставленное в больших объёмах, ни иностранные наёмники и советники. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза.

"Результатов нет. Не помогают ни колоссальные ресурсы, ни поставки западного оружия: танков, артиллерии, ракет. Ни направление тысяч иностранных наёмников и советников, которые были использованы в попытках прорвать фронт нашей армии... Весь мир видит, что хвалёная западная якобы неуязвимая техника горит", — подчеркнул глава государства.

По его словам, в ходе самоубийственных атак формирования ВСУ понесли огромные потери — десятки тысяч человек.