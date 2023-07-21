Путин: Результатов контрнаступления ВСУ нет, они понесли громадные потери
Результатов украинского контрнаступления нет, ВСУ понесли громадные потери. Не помогло ни западное оружие, поставленное в больших объёмах, ни иностранные наёмники и советники. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза.
"Результатов нет. Не помогают ни колоссальные ресурсы, ни поставки западного оружия: танков, артиллерии, ракет. Ни направление тысяч иностранных наёмников и советников, которые были использованы в попытках прорвать фронт нашей армии... Весь мир видит, что хвалёная западная якобы неуязвимая техника горит", — подчеркнул глава государства.
По его словам, в ходе самоубийственных атак формирования ВСУ понесли огромные потери — десятки тысяч человек.
Президент также высоко оценил профессиональные действия российского командования и солдат, которые выполняют долг перед Родиной мужественно, героически.
Как уже рассказывал Лайф, 4 июня ВСУ начали контрнаступление, которое анонсировалось на протяжении нескольких месяцев. Тем не менее манёвр обернулся для них огромными потерями и отсутствием продвижения. Как сообщал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, Киев с начала контрнаступления потерял более 26 тысяч военных. Сами украинские власти признали медленный ход контрнаступления, однако в неудачах решили обвинить западных партнёров.
ТАСС / Михаил Терещенко