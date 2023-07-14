В Киеве признали медленный ход контрнаступления
AFP: Глава офиса Зеленского Ермак признал, что наступление ВСУ идёт медленно
Глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что ВСУ при контрнаступлении продвигаются медленнее, чем того ожидал Киев. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.
"Сегодня продвигаются не так уж и быстро", — передают слова Ермака журналисты.
Глава офиса украинского президента также отметил, что Киев не станет приукрашивать информацию об успехах ВСУ в зоне боевых действий.
Напомним, 4 июня ВСУ начали контрнаступление, которое несколько месяцев широко анонсировали. Однако этот манёвр обернулся для них огромными потерями и отсутствием продвижения. ВСУ потеряли тысячи военных и единиц техники. Причём в Киеве в неудачах на фронте внезапно решили обвинить западных партнёров.
Getty Images / Gian Marco Benedetto / Anadolu Agency