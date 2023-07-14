В Киеве признали медленный ход контрнаступления

Глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что ВСУ при контрнаступлении продвигаются медленнее, чем того ожидал Киев. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.

"Сегодня продвигаются не так уж и быстро", — передают слова Ермака журналисты.

Глава офиса украинского президента также отметил, что Киев не станет приукрашивать информацию об успехах ВСУ в зоне боевых действий.