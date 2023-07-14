Уничтожение бронетехники ВСУ метким ударом российских военных попало на видео
МО показало уничтожение ББМ ВСУ барражирующим боеприпасом в районе Купянска
Российские военные на Купянском направлении уничтожили боевую бронированную машину (ББМ) Вооружённых сил Украины точным попаданием барражирующего боеприпаса. Удар контролировал ведущий разведку беспилотник ВС РФ.
Кадры уничтожения боевой бронированной машины ВСУ барражирующим боеприпасом. Видео © Минобороны России
На кадрах, опубликованных Министерством обороны России в телеграм-канале, видно, что БПЛА атакует выехавшую технику ВСУ, в результате удара барражирующего боеприпаса ББМ загорается.
Ранее Минобороны показало видео уничтожения колонны бронетехники ВСУ. Она угодила в котёл и была испепелена прицельным огнём.