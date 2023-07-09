Колонна бронетехники ВСУ угодила в российский котёл и была испепелена прицельным огнём
Минобороны РФ показало видео уничтожения колонны бронетехники ВСУ
Министерство обороны РФ опубликовало видео уничтожения колонны украинской бронетехники, которую командование ВСУ бросило в ходе контрнаступления. Попытка прорвать оборону Российской армии в очередной раз обернулась разгромом.
Видео © Минобороны РФ
В оборонном ведомстве рассказали, что в колонне двигалось как минимум десять единиц техники ВСУ, в том числе западного производства. Судя по кадрам, когда головные боевые машины подорвались на минах, другие пытались свернуть с дороги. По ним открыли огонь на поражение российские артиллеристы.
Ранее Минобороны показывало кадры работы российского Ка-52 на Южнодонецком направлении. Экипаж вертолёта выпустил по украинской бронемашине управляемую ракету и попал точно в цель.
Минобороны РФ