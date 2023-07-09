Колонна бронетехники ВСУ угодила в российский котёл и была испепелена прицельным огнём

В оборонном ведомстве рассказали, что в колонне двигалось как минимум десять единиц техники ВСУ, в том числе западного производства. Судя по кадрам, когда головные боевые машины подорвались на минах, другие пытались свернуть с дороги. По ним открыли огонь на поражение российские артиллеристы.