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Опубликовано 9 июля 2023, 09:13
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Колонна бронетехники ВСУ угодила в российский котёл и была испепелена прицельным огнём

Минобороны РФ показало видео уничтожения колонны бронетехники ВСУ

Министерство обороны РФ опубликовало видео уничтожения колонны украинской бронетехники, которую командование ВСУ бросило в ходе контрнаступления. Попытка прорвать оборону Российской армии в очередной раз обернулась разгромом.

Видео © Минобороны РФ

В оборонном ведомстве рассказали, что в колонне двигалось как минимум десять единиц техники ВСУ, в том числе западного производства. Судя по кадрам, когда головные боевые машины подорвались на минах, другие пытались свернуть с дороги. По ним открыли огонь на поражение российские артиллеристы.

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Ранее Минобороны показывало кадры работы российского Ка-52 на Южнодонецком направлении. Экипаж вертолёта выпустил по украинской бронемашине управляемую ракету и попал точно в цель.

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Минобороны РФ

Андрей Бражников
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