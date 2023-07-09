Минобороны показало, как российский "Аллигатор" разнёс бронеавтомобиль ВСУ в ДНР
Минобороны показало видео уничтожения российским Ка-52 бронеавтомобиля ВСУ
Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения российским разведывательно-ударным вертолётом Ка-52 "Аллигатор" украинского бронеавтомобиля на Южно-Донецком направлении. Экипаж винтокрылой машины вскрыл его выдвижение под прикрытием лесополосы и нанёс удар высокоточным оружием.
Кадры уничтожения российским Ка-52 бронеавтомобиля ВСУ на Южно-Донецком направлении. Видео © Telegram / "Минобороны России"
"Прямое [попадание]!" — сказал пилот.
В результате точного попадания управляемой ракеты объект и его экипаж были уничтожены, добавили в ведомстве.
Ранее Минобороны показывало другие кадры работы российского Ка-52 на Южно-Донецком направлении. Экипаж выпустил по украинской бронемашине управляемую ракету и попал точно в цель.
ТАСС / Александр Полегенько