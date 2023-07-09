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9 июля, 08:08

Минобороны показало, как российский "Аллигатор" разнёс бронеавтомобиль ВСУ в ДНР

Минобороны показало видео уничтожения российским Ка-52 бронеавтомобиля ВСУ

Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения российским разведывательно-ударным вертолётом Ка-52 "Аллигатор" украинского бронеавтомобиля на Южно-Донецком направлении. Экипаж винтокрылой машины вскрыл его выдвижение под прикрытием лесополосы и нанёс удар высокоточным оружием.

Кадры уничтожения российским Ка-52 бронеавтомобиля ВСУ на Южно-Донецком направлении. Видео © Telegram / "Минобороны России"

"Прямое [попадание]!" сказал пилот.

В результате точного попадания управляемой ракеты объект и его экипаж были уничтожены, добавили в ведомстве.

Сальдо показал момент уничтожения бойцов ВСУ у Антоновского моста

Сальдо показал момент уничтожения бойцов ВСУ у Антоновского моста

Ранее Минобороны показывало другие кадры работы российского Ка-52 на Южно-Донецком направлении. Экипаж выпустил по украинской бронемашине управляемую ракету и попал точно в цель.

Обложка ©

ТАСС / Александр Полегенько

Матвей Константинов
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