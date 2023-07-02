В Киеве пожаловались на острую нехватку оружия для борьбы с "Ланцетами"
Советник министра обороны Сак: Киеву не хватает оружия, чтобы бороться с БПЛА
Киев крайне нуждается в оружии от западных союзников, чтобы бороться с российскими беспилотниками "Ланцет". Об этом в интервью газете Telegraph рассказал советник министра обороны Украины Юрий Сак и ненароком похвалил дроны России.
"Наша разведка говорит, что русские начали вкладывать больше в производство этих беспилотников. Не будем хвалить русских, но это неплохое оружие. <...> Нас беспокоит всё, что способно повредить наше оборудование или представлять опасность для наших войск", — сообщил Сак.
Он подчеркнул, что западные союзники могли бы оказать помощь и начать поставлять, например, немецкие танки Gepard, австралийские полноприводные бронированные машины Hawkei и оборудование для создания помех. Но Канберра, по словам Сака, старается под различными предлогами отказывать в поставке машин Украине.
Ранее военный эксперт Питер Сучиу заявил, что российский БПЛА "Ланцет" признали "массовым убийцей" военной техники армии Украины. По его мнению, произведённый концерном "Калашников" дрон, несмотря на свою простоту, оказался смертоносным устройством, которому удаётся массово поражать бронетехнику, ПВО и артиллерию ВСУ.
ТАСС / Марина Лысцева