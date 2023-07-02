В Киеве пожаловались на острую нехватку оружия для борьбы с "Ланцетами"

Киев крайне нуждается в оружии от западных союзников, чтобы бороться с российскими беспилотниками "Ланцет". Об этом в интервью газете Telegraph рассказал советник министра обороны Украины Юрий Сак и ненароком похвалил дроны России.

"Наша разведка говорит, что русские начали вкладывать больше в производство этих беспилотников. Не будем хвалить русских, но это неплохое оружие. <...> Нас беспокоит всё, что способно повредить наше оборудование или представлять опасность для наших войск", — сообщил Сак.

Он подчеркнул, что западные союзники могли бы оказать помощь и начать поставлять, например, немецкие танки Gepard, австралийские полноприводные бронированные машины Hawkei и оборудование для создания помех. Но Канберра, по словам Сака, старается под различными предлогами отказывать в поставке машин Украине.